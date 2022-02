Avere un’orchidea in casa è sempre una bella idea. È un fiore veramente eccezionale che regala eleganza, rilassatezza e colore alla stanza in cui si trova. Molte volte la troviamo anche in bagno, dato che ama gli ambienti umidi. E, quindi, in bagno sta benissimo e lo adorna pure.

Esistono moltissime specie di orchidee. Quindi, quando ne prendiamo una nuova per la casa, informiamoci sempre bene perché potrebbero richiedere cure diverse.

Ad esempio ci sono anche quelle che odiano il freddo e hanno bisogno di stare in climi molto caldi. Poi ci sono quelle che, invece, hanno bisogno degli sbalzi di temperatura per riprendersi e per tornare a fiorire. Insomma, ogni tipologia di pianta ha le sue caratteristiche. E ovviamente dobbiamo rispettarle.

Come ce ne prendiamo cura

Prendersi cura della propria orchidea a tratti può sembrare facile, a tratti invece può sembrare complesso. Ma come mai? L’orchidea alla fine non è una pianta così complicata. Richiede solo una giusta posizione, un clima adeguato e che l’acqua nel vaso sia inserita a immersione. Non va, quindi, annaffiata.

Non a tutti, però, sopravvive. E allora dobbiamo cercare di migliorare la situazione. Possiamo anche usare dei concimi per orchidee e vedere se la situazione migliora. Anche se bisogna dare il concime a prescindere, visto che nel vaso non è presente la terra. Ma un segnale che la nostra orchidea non sta proprio passando i suoi migliori anni è dato dalle radici.

Se le radici di orchidea diventano di questo colore significa che qualcosa sta andando storto

Quando le radici della nostra colorata orchidea stanno diventano nere, qualcosa sta andando nel verso sbagliato. Le radici per fortuna sono visibili e, quindi, è possibile tenerle sotto controllo. Al contrario magari di altre piante, che hanno le radici nascoste sotto terra. Le radici nere possono significare la presenza di un fungo. Troppa acqua o poca acqua, niente luce e poca umidità, o poca aria.

Nello specifico, ad esempio, se le radici sono macchiate di nero, allora potrebbe essere un fungo. Se invece le radici alla base sono nere, significa che l’ambiente è troppo freddo. Se invece le abbiamo dato troppa acqua o le abbiamo dato eccessivo fertilizzante, le punte delle radici diventano nere.

Insomma, le radici che cambiano colore sono un chiaro segnale che la pianta non se la sta passando proprio bene. E se le radici di orchidea diventano di questo colore, abbiamo un problema.

