Se le piante iniziano a puzzare e marcire forse abbiamo commesso questi errori ma rimediare e salvarle è davvero facilissimo

Molti di noi sono grandi appassionati di fiori e piante. Non tutti, però, hanno il celebre pollice verde. E pur con tutte le attenzioni e le cure del Mondo, non riescono a crearsi un angolo verde bello e rigoglioso. È il momento di capire perché e di provare a risolvere il problema. Qualche giorno fa abbiamo scoperto cosa fare se le piante non crescono e i trucchi per stimolare la produzione di fiori e frutti. Oggi ci concentreremo su un’altra questione. Quella della loro cura e della manutenzione. Perché, se le piante iniziano a puzzare e marcire invece di inondare la casa con i loro profumi, forse abbiamo sbagliato qualcosa. Rimediare, però, è più facile di quel che pensiamo.

Perché le piante iniziano a puzzare e marcire

Chi ama coltivare le piante in casa si sarà trovato almeno una volta davanti a una pianta che inizia a emanare cattivi odori. Le cause possono essere molteplici. Una delle più comuni è la scarsa ossigenazione del terreno. Se abbiamo scelto un terriccio sbagliato o abbiamo posizionato male le radici, probabilmente la pianta non riuscirà a respirare. La conseguenza sarà un odore tremendo.

La mancanza di ossigeno potrebbe essere causata da altri due fattori: la presenza di muschio e i ristagni d’acqua. Nel primo caso il problema è facile da rimuovere. Ci basterà togliere il muschio con un panno. Nel secondo, dovremo semplicemente rendere meno compatto il terreno e migliorare la funzionalità dei fori di drenaggio.

Attenzione ai parassiti che possono causare cattivo odore e uccidere la pianta

Un’altra delle possibili cause di puzza e marciume potrebbe essere la proliferazione di funghi e batteri. Microrganismi che potrebbero addirittura uccidere la pianta distruggendo radici e foglie. Anche in questo caso dovremo operare sul vaso e sul terriccio. Se abbiamo sbagliato questa scelta, probabilmente ci troveremo alle prese con i ristagni d’acqua. E proprio nei ristagni si annidano funghi e batteri.

Se il problema è questo, dovremo tagliare le parti della pianta già infettate e trattare le altre con un prodotto specifico, possibilmente naturale. Completata l’operazione, procederemo a cambiare vaso e terriccio.

Se le piante iniziano a puzzare e marcire forse abbiamo commesso questi errori ma rimediare e salvarle è davvero facilissimo

A far puzzare la pianta potrebbe essere anche il fertilizzante che abbiamo scelto per farla crescere. Se abbiamo utilizzato un fertilizzante a base di sostanze organiche, potrebbe essere proprio la loro decomposizione a causare il cattivo odore. Un problema che potrebbe presentarsi anche con i prodotti a base di ammoniaca. In questo caso, rimediare è semplicissimo. Cambiamo fertilizzante e travasiamo la pianta in un vaso pieno di terra nuova.

