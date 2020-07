Oltre alle zanzare, caldo ed estate portano un altro problema fastidioso: le mosche. Con la complicazione che, mentre le zanzare non ci danno tregua alla ricerca del nostro sangue, in pieno stile Dracula, le mosche fanno anche peggio. Trasportano infatti addirittura le feci su cui si sono posate. Assolutamente brutto da dire e, ancor più schifoso da pensare, ma se le mosche si posano sul nostro cibo, meglio eliminarlo. Ma andiamo per ordine nell’analisi di questo problema.

Attenzione a ciò che abbiamo in tavola

Le mosche sono attratte dal nostro cibo e, in particolare soprattutto da:

– Cibi cotti

– Frutta

– Bevande con lo zucchero

– Dolci

– Impasti

Quante volte può capitare infatti che ci colino attorno mentre prepariamo gli impasti per qualche torta, il pane o la pasta fresca! In queste situazioni, bisogna immediatamente circoscrivere l’area del cibo sulla quale si sono posate ed eliminarla. Per la salute nostra e dei commensali.

Cosa trasportano le mosche

Se le mosche si posano sul nostro cibo, meglio eliminarlo, per non incorrere in rischi ben più gravi di quanto pensiamo. La mosca, che si posa ovunque, soprattutto quando è all’esterno, sulle feci umane e animali, trasporta almeno 200 tipi di germi diversi. E, tutti questi germi, una volta che la mosca si è posata su ciò che mangiamo, passano ovviamente sulle nostre pietanze, con tanto di trasmissione batterica. Le mosche sono tra gli insetti più sporchi che esistano e sono in grado di trasmettere a noi e alla nostra tavola addirittura:

– Diarrea

– Vomito

– Tifo

– Epatiti

– Colera

Ma non finisce qui

Il peggio deve ancora venire, perché per quanti non lo sapessero, le mosche nel loro repertorio di azioni sudice, vomitano anche su ciò che toccano. Questo perché sono molto sensibili al tatto e all’olfatto e quando l’alimento crea loro fastidio, ci vomitano sopra! Quindi, il consiglio è assolutamente quello di prevenire il loro ingresso in casa. Nel caso in cui questo sia complicato, la missione fondamentale è non permettere loro di avvicinarsi al nostro cibo.