Tra poco inizierà la primavera, la stagione in cui molti di noi riprenderanno a coltivare un sacco di piante per abbellire gli interni, ma anche balconi e giardini. Qualcuno di noi non ha addirittura mai perso il pollice verde, nemmeno d’inverno, perché ha iniziato a coltivare piante perenni che sbocciano proprio nei mesi più freddi.

Che siano perenni o no, le nostre piante hanno sempre bisogno di cure. Ovviamente, ciascuna pianta ha le sue necessità e non esiste una vera e propria regola che vale per tutte. Ci sono, però, comunque dei problemi comuni a quasi tutte le piante, che dobbiamo cercare di prevenire o di curare.

Ad esempio, se le foglie delle piante in casa nostra iniziano a diventare marroni, le cause principali potrebbero essere tre, che oggi conosceremo. Proveremo, inoltre, a dare delle soluzioni utili per salvare le nostre belle piante prima che sia troppo tardi.

Il problema e le sue cause

Può capitare che le foglie delle nostre piante inizino a mostrare qualche punto marrone. All’inizio si tratta solo di piccoli punti, ma poi si allargano progressivamente fino a prendere tutta la foglia. Si tratta di un segno che la nostra pianta è in difficoltà e, se non la salviamo in fretta, rischia di appassire.

La prima causa di questo cambio di colore potrebbe essere la mancanza di acqua. Cerchiamo di capire se il terreno attorno alla pianta è abbastanza umido e proviamo a ridurre il tempo che intercorre tra un’irrigazione e l’altra.

Se le foglie delle piante in vaso e in giardino diventano marroni, ecco come agire per salvarle

La seconda causa potrebbe invece essere la mancanza di umidità nell’ambiente. Alcune piante, come quelle tropicali, sono abituate a crescere in climi con alta umidità. In inverno, quando accendiamo il riscaldamento, in genere l’umidità in casa si abbassa, danneggiando le piante.

Per evitare questo rischio, cerchiamo di mettere più piante una vicina all’altra, così se una perde dell’umidità, sarà assorbita dalle altre. Proviamo anche a far evaporare dell’acqua nelle vicinanze, così da rendere un po’ più umido l’ambiente.

La terza causa sarebbe una mancanza di nutrienti nel terreno. Ad esempio, se il marrone delle foglie ha anche alcuni punti rossi o verde scuro, può darsi che manchi il fosforo. Se invece manca il potassio, si dovrebbero vedere macchie marrone-giallo. Se riteniamo che il problema sia quello, agiamo con fertilizzanti appositi comprati in negozi specializzati.

Approfondimento

Ecco perché i boccioli della nostra orchidea ingialliscono e cadono e scopriamo come salvare la fioritura