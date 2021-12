Anche in pieno inverno possiamo decorare la casa con delle magnifiche piante stagionali. Tra le tante specie rigogliose e accattivanti che si conoscono una delle più famose e gettonate è la bellissima stella di Natale.

Questo esemplare dalla bellezza abbagliante offre il meglio di sé proprio in periodo invernale. Le sue stupende fioriture rosso vivo sono un invito a non staccarle mai gli occhi di dosso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se non curata nel modo giusto, però, anche questa pianta da interno può andare incontro a problemi che possono danneggiarla irrimediabilmente. Spesso e volentieri il tutto si traduce in un indebolimento del fogliame.

In particolare, può capitare di osservare le foglie della stella di Natale arrotolate su sé stesse, senza capirne il motivo. In realtà, la spiegazione è molto semplice ed è dovuta a un errore banale e grossolano che compiamo nella sua cura. Vediamo di cosa si tratta e come risolvere la situazione.

Se le foglie della stella di Natale sono flosce e accartocciate è per questa ragione principale ma ecco come rimediare

La forma della chioma può dare informazioni importanti circa lo stato di salute di una pianta. Per la nostra stella di Natale il discorso non cambia.

Nel caso notassimo un fogliame moscio e arrotolato, la spiegazione potrebbe essere solo una: l’eccessiva umidità. La stella di Natale, infatti, ha bisogno di innaffiature controllate.

Qualora si esagerasse con le dosi di acqua, si potrebbe andare incontro a un risultato del genere. In ogni caso, non è da escludere che la colpa possa essere anche della stanza in cui l’abbiamo sistemata, eccessivamente umida.

Dunque, se le foglie della stella di Natale sono flosce e accartocciate è per questa ragione principale ma ecco come rimediare.

Un piccolo gesto per salvare la piantina sofferente

Per rimediare a quanto accaduto e ridare vigore alla pianta, dovremo eseguire poche ma importanti azioni. Innanzitutto, dobbiamo tastare il terreno per verificarne le condizioni.

Inseriamo un dito, per capire se sia effettivamente troppo umido. In caso affermativo, la prima cosa da fare è sospendere le innaffiature per circa due settimane.

Se notiamo che il terriccio è letteralmente zuppo, allora dovremmo pensare di rinvasare la pianta. Prima di riporla a dimora, però, sostituiamo il substrato umido con uno asciutto. Fatto questo potremo riprendere le irrigazioni dopo una settimana.

Ricordiamoci sempre di evitare i ristagni di acqua, che possono causare il marcimento delle radici della pianta. Controlliamo che il terreno dreni correttamente e che il liquido in eccesso coli dal foro sotto il vaso.