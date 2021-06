Prendersi cura di piante e siepi è diventato un hobby molto diffuso. Il giardinaggio ha preso incredibilmente piede ultimamente. Essendo costretti a passare tanto tempo in casa abbiamo sviluppato quasi tutti il pollice verde. Ecco che sono nati nuovi orti verticali, piantine di pomodoro sul balcone. O vasi di siepi per proteggere il nostro terrazzo dai vicini un po’ troppo curiosi. Di qualunque tipo di pianta si tratti, può capitare di ritrovarsi con questo problema. Le foglie iniziano ad arricciarsi o sembrano un po’ avvizzite.

È importante conoscerle

Osservare le nostre piante è fondamentale per farle crescere al meglio. Se vogliamo che siano rigogliose e ci portino i loro frutti. Ogni pianta necessita di cure differenti. Il terriccio giusto, la giusta irrigazione e la protezione da afidi e insetti. Anche seguendo tutte le regole e i passaggi per filo e per segno può succedere che la pianta non cresca. Quindi, cosa fare? Osserviamo bene le estremità. Le foglie della nostra pianta, qualunque sia, ci possono dire molto.

Se le foglie della nostra pianta o siepe si arricciano o accartocciano ecco cosa dobbiamo assolutamente fare

Ed ecco arrivati al problema di cui parleremo oggi. Le foglie della nostra siepe si sono accartocciate e avvizzite. Non per forza sono diventate gialle, ma questo è comunque indice di un problema. La nostra pianta ci sta dicendo che ha bisogno di acqua! Infatti, questo fenomeno è il primo allarme di sofferenza della pianta. La foglia non è ancora secca o ingiallita. Ma è questo che succederà se non rimediamo subito.

In base alle stagioni e a dove viviamo cambia l’apporto di acqua necessario. Se inizia a fare molto caldo, la nostra pianta avrà bisogno di innaffiature più frequenti. Se viviamo in un clima umido, invece, basterà vaporizzare un po’ la superficie delle foglie. Quando si tratta di siepi in genere il problema è sempre questo. Se invece parliamo di piante da orto, come pomodoro o peperoni, potrebbe essere anche altro. Cioè che il terreno è troppo salino. E va corretto.

Quindi, se le foglie della nostra pianta o siepe si arricciano o accartocciano ecco cosa dobbiamo assolutamente fare. Innaffiamole più spesso. Controlliamo sempre come stanno le nostre foglie. Eliminiamo quelle ormai irrecuperabili e innaffiamo. E le nostre piante e siepi cresceranno rigogliose.

