L’arrivo dell’autunno porta sulle nostre tavole innumerevoli delizie di stagione. E tra le più amate ci sono certamente le castagne. Un vero simbolo autunnale, possiamo cucinarle in innumerevoli modi diversi. Dalle tradizionali caldarroste, alle castagne bollite, alle zuppe, alle confetture abbiamo soltanto l’imbarazzo della scelta su come gustarcele.

Purtroppo, però, a volte si presenta un inconveniente. Le castagne possono essere troppo dure e coriacee. Castagne dure o troppo secche non si prestano bene alla cottura. Se le cuciniamo rischiamo di doverle buttare via tutte perché sono impossibili da masticare.

Ma niente paura, se ci troviamo tra le mani delle castagne dure, forse non tutto è perduto. Spesso è possibile rimediare con un semplice trucchetto. Vediamo quale.

Se le castagne sono dure e secche ecco un trucchetto velocissimo per farle tornare subito morbide

Non buttiamo subito via le castagne secche e un po’ raggrinzite. Spesso è ancora possibile recuperarle. Basta un trucchetto veramente semplicissimo per salvare la maggior parte delle nostre castagne. Se le castagne sono dure e secche ecco un trucchetto velocissimo per farle tornare subito morbide: basta immergerle per qualche minuto in acqua fredda per idratarle.

Ma attenzione, molti fanno l’errore di mettere le castagne in acqua fredda così come sono. Questo non è consigliabile, perché l’acqua farà molta fatica a penetrare la buccia. Invece, è meglio fare un taglio nella castagna, per permettere all’acqua di penetrare meglio. Utilizziamo la punta di un coltello molto affilato per tagliare la buccia, facendo attenzione a non farci male.

Lasciamo le castagne a bagno per almeno 30 minuti, ma se sono particolarmente coriacee proviamo a lasciarle in acqua anche per 12 ore.

Una volta subito questo trattamento, le castagne saranno ancora più morbide.

Un consiglio di cottura per mantenerle morbide e saporite

Anche la cottura è importante. Per mantenere le nostre castagne morbide e saporite è importante che non si secchino troppo durante la cottura. Un consiglio è coprire le castagne con un panno bagnato, se le cuociamo in padella. In questo modo cuoceranno in un ambiente umido e ricco di vapore, e si manterranno morbide e saporite anche durante la cottura. Ricordiamoci di bagnare frequentemente il panno, che si asciuga molto in fretta.

Un altro metodo di preparazione che permette alle castagne di rimanere idratate e morbide è la cottura al microonde. È importante però assicurarsi che tutte le castagne siano state incise prima di metterle in microonde onde evitare incidenti.

