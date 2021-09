Se le bollette aumentano ancora, ecco alcuni consigli per risparmiare parecchi euro

I Lettori più attenti si saranno sicuramente accorti che negli ultimi tempi il costo delle bollette della luce è aumentato. La realtà è che non si tratta solo di una sensazione. Secondo le statistiche del Gestore Mercati Energetici, infatti, il prezzo medio dell’energia elettrica a settembre 2020 era di 48,80 euro/MWh, mentre a settembre 2021 è di ben 135,96 euro/MWh. Un rincaro di ben oltre il 100% a cui non c’è rimedio. O forse si?

Ci sono, infatti, dei semplici accorgimenti che possono essere messi in atto per tagliare le spese e affrontare i rincari. Basta conoscere dei trucchi, alcuni ancora poco noti, altri di dominio pubblico, altri ancora forse banali ma sempre utili. Ecco quali sono.

Imparare a gestire la casa

La prima cosa da fare per tagliare i consumi è sostituire le lampadine di casa dalle vecchie a incandescenza a quelle a led. Sono molto più moderne ed eleganti. Costano sicuramente di più dei vecchi modelli, ma durano più a lungo e consumano anche dieci volte meno. Con un piccolo investimento iniziale, si risparmieranno parecchi soldi in futuro.

Chi vuole spendere qualcosa di più può anche acquistare i modelli smart, ovvero quelli in grado di gestire le integrazioni con gli assistenti vocali di Google, Apple e Amazon. Le lampadine intelligenti possono essere regolate non solo in intensità, riducendo quindi i consumi ulteriormente, ma anche nei tempi.

Questo è un altro aspetto molto utile. Le integrazioni con i dispositivi smart consentono di strutturare un impianto intelligente in casa, con tutti i benefici che ne conseguono. È possibile gestire tutti gli elettrodomestici di casa e decidere quando devono stare accesi e in quali fasce orarie. Ciò permette anche di impedire che restino accese le solite “luci di segnalazione” dei dispositivi, come, per esempio, il led rosso delle televisioni. Basta collegarli a ciabatte o prese smart e impostare dei timer di utilizzo: fuori da quelle fasce orarie, sarà tutto spento e quindi non ci saranno consumi indesiderati.

Se le bollette aumentano ancora, ecco alcuni consigli per risparmiare parecchi euro

A proposito di fasce orarie: è fondamentale imparare a rispettare la propria tariffa energetica. Spesso e volentieri i fornitori strutturano i contratti in modo che in alcuni orari della giornata le spese siano minime, in altri, invece, si spende tantissimo. Allora, la soluzione è stare attenti a quali sono queste fasce. Di norma, per esempio, le tariffe biorarie sono più convenienti dal lunedì al venerdì, durante la notte, nel fine settimana e durante i giorni festivi.

Infine, è bene fare una cernita degli elettrodomestici in casa e selezionare quelli davvero utili e quelli superflui. Per esempio, lavatrice e lavastoviglie sono sicuramente importanti, ma la gelatiera? I boiler? Addirittura le sveglie digitali alimentate a corrente possono consumare tantissimo. È importante capire quali elettrodomestici possono rimanere sempre collegati e quali, invece, è meglio alimentati solo durante l’utilizzo. Quindi, come abbiamo visto, se le bollette aumentano ancora, ecco alcuni consigli per risparmiare parecchi euro.