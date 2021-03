Ormai le politiche governative in materia di economia, almeno nel breve periodo, sono dettate da quella monetaria.

In questo campo le banche centrali sono diventate decisive, le loro operazioni sono velocissime ed hanno effetti immediati sul mercato e sul tessuto economico. Ci si chiede quindi se, qualora le banche centrali restassero ferme, la Borsa continuerebbe a correre.

Tutti guardano alle prossime mosse delle banche centrali e su queste mosse ripongono i loro obbiettivi d’investimento futuri.

Per adesso, nonostante una ripresa dell’inflazione, nessuna si è mossa verso la possibilità di un raffreddamento dell’economia, vista la crisi economica legata al Covid 19 ancora in corso.

Gli occhi oggi sono puntati sulla BCE e le mosse di Christine Lagarde influenzeranno fortemente i mercati.

Quali saranno le future mosse della BCE?

Per adesso comunque le previsioni sono positive, i tassi sicuramente resteranno, per forza di cose, fermi. L’inflazione nell’immediato resterà contenuta e nei parametri programmati e non farà paura.

Le Borse asiatiche questa mattina hanno recuperato, in particolare la Borsa di Shangai, dopo le sensibili perdite dell’ultima settimana.

L’altro ieri, a salvare la situazione in Estremo Oriente sono stati gli interventi della C.I.C. (acronimo per China Investiment Corporation) che ha acquisito a piene mani utility sulla Borsa cinese.

In questo modo il corso dei titoli è stato sostenuto e non si è verificato una ulteriore caduta degli stessi.

La C.I.C. è il fondo sovrano per eccellenza della Repubblica Popolare Cinese, e dal suo modo di operare che si può prevedere la volontà di Pechino.

Questo è sicuramente un fattore estremamente positivo. In Estremo Oriente ed in Cina in particolare, le forze governative vogliono sostenere la ripresa economica e non vogliono cadute in discesa libera della Borsa.

Se le banche centrali resteranno ferme, la Borsa continuerà a correre?

Inoltre, per adesso, il corso dei titoli deve essere sostenuto in attesa della ripresa di fine pandemia.

Tutti sono in attesa di un mini boom economico che partirà appena tutte le restrizioni legate alla epidemia saranno eliminate.

Il volano per la ripresa partirà soprattutto dai consumi interni dei singoli Paesi, che nel periodo di pandemia sono stati fortemente compressi.

Quindi le future mosse della Banca Centrale Europea sono estremamente importanti per i possibili sviluppi dell’economia UE.

Le mosse delle altre Banche Centrali come la FED (USA) o la PBC (Cina) saranno fondamentali per l’economia mondiale.

Siamo tutti in attesa di vedere quali politiche monetarie avranno intenzione di attuare.