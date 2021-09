Dopo mesi di sostanziale stallo, allo stato attuale se le azioni Indel B rompono i massimi annuali possono guadagnare il 50% circa rispetto alle quotazioni correnti.

Come si vede dal grafico è ormai da inizio anno che le quotazioni stanno letteralmente sbattendo contro la resistenza in area 26,2 euro. Inoltre, trovano il loro appoggio naturale in area 25 euro. Si comprende, quindi, che questi due livelli sono quelli chiave da monitorare con attenzione nei prossimi mesi.

Una chiusura settimanale superiore a 26,2 euro, supportata da un segnale di acquisto di BottomHunter e/o dello Swing Indicator, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo almeno fino al I obiettivo di prezzo in area 28,1 euro. Gli obiettivi successivi, poi, sono quelli in area 32,9 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 37,9 euro (III obiettivo di prezzo). Le azioni Indel B, quindi, hanno il potenziale per guadagnare circa il 50% rispetto ai livelli attuali.

Una chiusura settimanale inferiore a 25 euro, invece, potrebbe provocare un ritorno almeno fino in area 20 euro.

Le prossime settimane, quindi, saranno decisive per capire cosa accadrà nel futuro del titolo Indel B.

Un titolo che gode di fondamentali molto buoni anche se presenta qualche criticità. Andiamo, quindi, ad analizzare i punti di forza e di debolezza del titolo.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e il rapporto prezzo/utili esprimono una sopravvalutazione che possiamo quantificare intorno al 30%. Ci sono, però, altri indicatori che restituiscono un’immagina molto forte di Indel B. Ad esempio, le prospettive di crescita future sono uno degli aspetti più importanti e interessanti del titolo. Ad esempio, la crescita media annua degli utili per i prossimi tre anni è attesa essere di circa il 35%. Un livello 7 volte superiore a quello del settore di riferimento. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo. Per ultimo, ma non ultimo, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Se le azioni Indel B rompono i massimi annuali possono guadagnare il 50% circa: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Indel B (MIL:INDB) ha chiuso la seduta del 8 settembre a quota 25,8 euro in ribasso dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

