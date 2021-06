Se le azioni Gismondi 1754 chiudessero il mese sopra quota 3 euro allora potrebbero salire del 50%. Questa area di resistenza, infatti, già in passato ha frenato la spinta rialzista e determinato anche importanti ritracciamenti.

Per le prossime settimane e mesi, quindi, il quadro su Gismondi 1754 è abbastanza chiaro e anche semplice.

Il superamento di area 3 euro in chiusura di settimana aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare nel lungo periodo il titolo potrebbe raggiungere area 4,5 euro per un potenziale rialzo del 50% rispetto ai livelli attuali.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 2,78 euro seguita da una chiusura mensile inferiore a 2,65 euro.

È interessante notare come lo Swing Indicator sia in posizione neutrale sia sul time frame settimanale che su quello mensile. La situazione, quindi, è molto incerta richiede molta prudenza.

Prima di concludere c’è un aspetto fondamentale che non va assolutamente trascurato quando si pianifica un investimento su questo titolo azionario.

La sua capitalizzazione è di poco Inferiore ai dieci milioni di euro e mediamente (ultimi tre mesi) viene scambiato un controvalore giornaliero inferiore ai 100.000 euro. Con piccole somme, quindi, è possibile determinare grosse variazioni di prezzo. Si comprendere, quindi, come la prudenza debba essere la stella guida quando si investe su questo titolo.

Gismondi 1754 (MIL:GIS) ha chiuso la seduta dell’8 dicembre a quota 2,345 euro in rialzo dell’1,08% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

