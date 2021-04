Molti sono gli indizi che se le azioni Eurotech avranno la forza di rompere una resistenza potrebbero raddoppiare il loro valore.

Ad esempio, andiamo a considerare il fair value del titolo calcolato con il metodo del discounted cash flow. In questo caso si ottiene un valore pari a circa 11 euro che è il doppio rispetto alle attuali quotazioni.

Per l’unico analista che copre il titolo, invece, l’indicazione è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35%.

Tra i punti di forza di Eurotech va annoverato il potenziale di crescita degli utili. Secondo le stime, infatti, dovrebbero crescere di oltre il 70% all’anno per i prossimi tre anni. Un livello dieci volte superiore alla media del settore di riferimento.

Inoltre la situazione finanziaria della società è molto solida.

Se le azioni Eurotech avranno la forza di rompere una resistenza potrebbero raddoppiare il loro valore: Le indicazioni dell’analisi grafica

Eurotech (MIL:ETH) ha chiuso la seduta del 13 marzo a 5,15 euro in ribasso del 1,06% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. Su entrambi i time frame, però, c’è una forte resistenza che sta impedendo alle quotazioni di esplodere al rialzo. Poiché i due time frame hanno obiettivi molto simili, ci concentreremo sul quello settimanale in quanto più reattivo ai cambiamenti.

La resistenza da monitorare sul time frame settimanale passa per area 5,37 euro. Una chiusura di settimana superiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 6,92 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 9,45 euro, prima, e area 11,97 euro, poi. C’è, quindi, la possibilità che Eurotech possa raddoppiare il suo valore.

Un eventuale segnale di vendita dello Swing Indicator farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso le quotazioni potrebbero tornare in area 3,5 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

