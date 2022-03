Sono moltissimi gli italiani che, per motivi di lavoro, devono trascorrere buona parte della giornata in piedi. Turni di 8 ore, o anche più lunghi, che ci costringono a passare molto tempo in piedi possono essere deleteri per la salute dei nostri piedi e della nostra schiena. Per arginare i danni, è assolutamente fondamentale scegliere delle scarpe giuste. Per trovare quelle più adatte a noi, dobbiamo considerare alcune caratteristiche. Vediamo le due più importanti.

La suola deve essere alta tra i 3 e 5 centimetri

Ovviamente per chi passa tante ore al giorno in piedi i tacchi sono il nemico numero uno. È stato dimostrato, infatti, che tacchi alti 7 centimetri o più fanno malissimo alla circolazione e alle articolazioni, se indossati per periodi prolungati.

Ma attenzione, anche l’opposto potrebbe non essere ideale. Una suola completamente piatta, ad esempio come troviamo nelle tipiche ballerine, potrebbe causare un altro tipo di problemi. Infatti, una scarpa completamente piatta rischia di contribuire a problemi alla schiena, specialmente nella zona lombare. Dunque, qual è l’altezza ideale? Sembra che dovremmo scegliere scarpe con la suola alta tra i 3 e i 5 centimetri per il benessere dei nostri piedi, delle gambe e della schiena.

Se lavoriamo tante ore in piedi dovremmo scegliere delle scarpe con queste due caratteristiche per evitare dolori e mal di schiena

Ma oltre all’altezza della suola, è assolutamente fondamentale prestare attenzione ai materiali e alla forma. Scegliamo senza dubbio scarpe dalla suola ergonomica e con il plantare composto di materiali morbidi e leggermente elastici. È infatti importantissimo che il nostro piede sia adeguatamente ammortizzato se dobbiamo trascorrere molte ore della giornata in piedi. Possiamo scegliere suole ergonomiche sia nel caso di scarpe chiuse (come scarpe da ginnastica o scarpe appositamente da lavoro) sia nel caso di scarpe aperte (come ciabatte o zoccoli da lavoro.) Ma vediamo la seconda caratteristica importante.

Il materiale della tomaia è importante

Se lavoriamo tante ore in piedi è fondamentale che i nostri piedi non sudino e non si ricoprano di bolle ed escoriazioni. Per questo è necessario prestare la massima attenzione al materiale della tomaia. Scegliamo materiali traspiranti, possibilmente naturali. Nella bella stagione dovremmo puntare sul cotone o sulla tela. Se invece lavoriamo in ambienti più freddi, o durante la stagione invernale, il cuoio è una buona soluzione, perché ci impedisce di sudare e allo stesso tempo tiene i piedi al caldo.

