Un’auto nuova è sempre una bella soddisfazione. Al giorno d’oggi molti italiani acquistano una vettura richiedendo un finanziamento. Certo, pagare a rate è comodo e ci consente di guidare subito una macchina nuova senza dover immobilizzare cifre importanti. Ma, se l’auto si guasta, devo continuare a pagare le rate?

Le garanzie

Il Codice del Consumo obbliga i concessionari a riconoscere un periodo di garanzia di 24 mesi ai consumatori. L’auto che manifesti malfunzionamenti o difetti già presenti al momento dell’acquisto può essere restituita al venditore. Il concessionario dovrà riparare quando possibile il veicolo oppure sostituirlo con un mezzo nuovo identico. Il concessionario dovrà rimborsare al cliente tutte le spese sostenute e risolvere il contratto di finanziamento, qualora la sostituzione non fosse possibile

Abbiamo quindi appurato che per i primi due anni il consumatore è tutelato dalla Legge contro i difetti di fabbrica. Ma cosa succede dopo questo periodo?

Se l’auto si guasta, devo continuare a pagare le rate? Le coperture assicurative

Quando firmiamo un contratto di finanziamento in concessionaria, contraiamo un debito che deve essere rimborsato interamente, indipendentemente dalla nostra soddisfazione circa il bene finanziato. Può però capitare che l’auto finanziata venga danneggiata da un vandalo, rubata oppure venga coinvolta in un incidente per nostra colpa. In questi casi, l’unica possibilità di ottenere il rimborso del danno è una polizza assicurativa.

L’assicurazione obbligatoria che ogni proprietario di un veicolo è tenuto a sottoscrivere copre unicamente i danni che possiamo cagionare a terzi durante la guida. Per godere di maggiori tutele dovremo quindi mettere mano al portafogli.

Le compagnie assicurative offrono molteplici tutele agli automobilisti. Tra questi vi sono il pagamento delle rate durante periodi di disoccupazione, il rimborso di atti vandalici o da eventi atmosferici che possano danneggiare la nostra vettura. Ma possiamo anche assicurarci contro il rischio di danni a cristalli ,cerchi e pneumatici. La Polizza Kasko è piuttosto costosa ma copre tutti i danni causati al nostro veicolo. E’ una copertura assicurativa poco utilizzata in Italia ma è la polizza che ci renderà meno sgradevole dover ricorrere al ricovero del mezzo in officina.

In conclusione, se l’auto si guasta devo continuare a pagare le rate del finanziamento. Conoscere, però, i miei diritti e valutare attentamente le proposte assicurative può aiutarmi a gestire serenamente la mia auto.