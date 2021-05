Molto probabilmente, l’aspirapolvere emana un cattivo odore a causa dell’accumulo di sporco nel sacchetto, qualora presente. Tuttavia, ciò può succedere anche quando non è ancora completamente pieno e si vuole evitare di cambiarlo prematuramente. Proprio per questo motivo, può tornare utile adoperare uno tra gli ingredienti naturali che proporremo nel corso di questa guida. Alcuni di questi non solo dissiperanno il cattivo odore dal sacchetto e lo profumeranno, ma faranno sì che, una volta acceso, l’aspirapolvere lasci un gradevole profumo per la casa.

Se l’aspirapolvere ha un cattivo odore la si può deodorare utilizzando uno tra questi ingredienti naturali

La soluzione più gettonata è il bicarbonato di sodio. Basta versarne un cucchiaino sul pavimento e poi aspirarlo. In questo modo, si elimineranno i cattivi odori dal sacchetto. Questo ingrediente è reperibile facilmente. A causa delle sue molteplici funzioni, sono in molti ad averne in casa almeno una confezione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Meno gettonata la lavanda, ma al contrario del bicarbonato non solo sarà possibile deodorare l’aspirapolvere, ma anche diffondere un profumo delicatissimo all’interno dell’abitazione quando l’aspirapolvere verrà utilizzata. Per ottenere il doppio effetto appena citato, basterà aspirare soli due cucchiaini di lavanda secca, reperibile in qualsiasi erboristeria.

L’ultimo rimedio proposto è costituito da un pugno di segatura e ben cinque gocce di olio essenziale di timo. Il procedimento consiste nel mettere la segatura sul pavimento, versarci le gocce di olio essenziale e quindi aspirarla. Anche in questo caso, il risultato ottenuto sarà duplice, anzi, triplice, considerando che il timo esercita un’efficace azione antibatterica. L’olio essenziale di timo si reperisce in erboristeria, la segatura in ferramenta.

Esistono altri rimedi, che abbiamo trattato in passato. Ad esempio, la possibilità di utilizzare la cannella, specialmente se il suo profumo risulta gradevole. O persino le bucce di arancia, anche se il procedimento da seguire è completamente diverso da quello esplicato nel corso di questa breve guida. Da oggi, quindi, è importante ricordare che se l’aspirapolvere ha un cattivo odore la si può deodorare utilizzando uno tra questi ingredienti naturali.