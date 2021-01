Secondo i dati aggiornati del nostro Ministero della Salute, un italiano su tre soffre di acidità di stomaco e relativi dolori. Percentuale, che sale addirittura a due su tre dopo i 50 anni. Acidità di stomaco che si lega spesso al reflusso gastroesofageo. Abbiamo recentemente trattato l’argomento su queste colonne e invitiamo alla lettura di approfondimento a fine articolo. Stress, ansia, dieta scorretta, fumo e alcol sono le cause principali dei nostri mali di stomaco. Ma, se l’acidità di stomaco ci tormenta attenzione a queste bevande, che possono davvero farci male. Il guaio è che le assumiamo perché dolci, piacevoli e buone, ma complicano la salute del nostro intestino. Vediamo quali sono assieme ai nostri Esperti.

Il rischio gastrite

Responsabili della nostra acidità di stomaco sono le bevande gasate, soprattutto quelle che contengono cola, presenti praticamente su tutte le nostre tavole. Il problema è che molti credono erroneamente che questa bevanda riduca il mal di stomaco, facendo invece l’effetto contrario. Colpa dell’aumento della produzione e della circolazione dagli acidi gastrici. Aumentando quindi l’acidità, aumentano bruciore e dolore che ci portano al rischio gastrite. Ma, attenzione anche a bere troppi caffè e tè, soprattutto quelli preparati.

Cos’è la gastrite

Se l’acidità di stomaco ci tormenta attenzione a queste bevande che ci possono quindi condurre alla gastrite. Vediamo di analizzare assieme cos’è questa infiammazione e come si forma nel nostro organismo. Per gastrite intendiamo l’infiammazione delle pareti interne del nostro stomaco. Può dividersi in due tipi:

cronica, quando, come dice la parola stessa, si sviluppa gradualmente negli anni e può accompagnarci anche per sempre;

acuta, quando ci coglie, invece, improvvisamente e più violentemente di quella cronica, ma con tempo limitato.

Come prevenirla

Per curare la gastrite, dobbiamo per forza rivolgerci agli specialisti, senza metterci in testa le cure fai da te. Per prevenirla, invece, dobbiamo fare ricorso alla nostra forza di volontà e alla nostra abnegazione, soprattutto a tavola. Dicevamo, quindi di limitare, o, addirittura eliminare le bibite gassate con cola e coloranti. Ma anche, limitare lo stress, evitare gli alcolici, non fumare e, concordare una dieta specifica col nostro medico o con un dietologo, se ne siamo afflitti.

