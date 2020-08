La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17688/2020, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha rigettato il ricorso della società erogatrice del gas. Essa aveva provveduto tardivamente ad eseguire la voltura del gas. Sicchè, la Corte ha espresso il principio secondo cui se la voltura del gas viene fatta in ritardo, l’utente ha diritto al risarcimento del danno. Ciò in quanto gli è stato impedito di fruire della fornitura del gas.

Decisione della Cassazione

Un soggetto adiva il Giudice di Pace per chiedere la condanna di una S.p.a alla voltura del contratto di somministrazione del gas. Chiedeva, altresì il risarcimento del danno per la mancata tempestiva voltura. Il Gdp accoglieva solo la domanda risarcitoria, riconoscendo in via equitativa la somma di 3000 euro oltre spese e interessi. Il ricorso in Appello da parte della società veniva respinto. Sicchè, la stessa ricorreva in Cassazione, sollevando quattro motivi di doglianza. Tra essi, si lamentava l’omesso esame del fatto che la società si occupa solo di distribuzione. Pertanto, sulla stessa non graverebbe alcun obbligo di effettuare la voltura. La Corte, di contro, ha confermato la condanna al risarcimento per la voltura tardiva del gas. Inoltre, ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi legati all’irrilevanza delle doglianze fatte valere dalla ricorrente.

Tra gli altri, ha dichiarato l’irrilevanza anche del quarto motivo, che appariva quello meno infondato, facendo leva sull’errato titolo di responsabilità invocato. Sul punto, infatti, gli Ermellini hanno dedotto che, in ogni caso, la ricorrente non ha prospettato il pregiudizio che sarebbe derivato dal mutamento del titolo. Il motivo, infatti, è stato reputato non apprezzabile, mirando a contestare qualsiasi addebito di responsabilità in capo alla società erogatrice del servizio. Pertanto, in conclusione, la Corte ha confermato che se la voltura del gas viene fatta in ritardo, l’utente ha diritto al risarcimento del danno.