Abbiamo trovato una ricetta sfiziosa che vogliamo provare. Seguiamo tutto il procedimento, gli ingredienti e le quantità sono giuste. Mischiamo tutto e inforniamo, pronti a gustarci una fetta. E invece qualcosa va storto. La torta non cresce, o di colpo prima di sfornarla si sgonfia. Ma perché? Ci sembra di aver fatto tutto nella maniera giusta. Eppure, un piccolo dettaglio può esserci sfuggito ed è questo che ha rovinato tutto. Vediamo insieme quali errori non fare per avere sempre una torta soffice e gustosa.

Se la torta non cresce o si sgonfia a fine cottura probabilmente abbiamo fatto questo errore

La prima cosa a cui pensiamo è quella giusta. Se si sgonfia o non cresce è successo qualcosa con il lievito. Esatto, il problema di solito è quasi sempre questo. Quindi prima di ogni ricetta controllare sempre la data di scadenza del lievito. Per essere sicuri che le sue proprietà siano intatte. Dopodiché una cosa importantissima da fare è setacciare il lievito con la farina. Mai inserirlo a caso nel mezzo della preparazione. Perché quando la torta si sgonfia significa che il lievito non è ben amalgamato. E per questo la lievitazione va in tilt, e la torta si sgonfia prima di sfornarla.

Un segreto per un impasto soffice e alto

Anzi due. Il primo è che tutti gli ingredienti liquidi della ricetta devono essere a temperatura ambiente. In questo modo l’impasto non subirà uno shock termico quando entrerà in forno. Basterà tirare tutto fuori dal frigo un quarto d’ora prima di iniziare. E mentre stiamo preparando la ricetta si riscalderanno naturalmente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’altro segreto è sempre montare gli albumi. Se nella ricetta della torta ci sono le uova, separare sempre tuorlo e albume. E montare gli albumi a neve. In questo modo ogni torta verrà soffice e gustosa. E gli albumi aiuteranno il lievito a fare il suo lavoro, e il risultato sarà una torta alta e soffice.

Ecco quindi, se la torta non cresce o si sgonfia a fine cottura probabilmente abbiamo fatto questo errore. Attenzione quindi a incorporare al meglio il lievito. E mi raccomando, aprire il forno il meno possibile, altrimenti l’impasto si sgonfierà subito. Se il forno è nuovo è normale sbagliare qualche ricetta. Non tutti i forni cuociono allo stesso modo. Bisogna avere pazienza, ma è una scusa per preparare tante torte!

Approfondimento: Se la crema del tiramisù è troppo liquida probabilmente abbiamo fatto questo errore.