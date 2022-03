La bagna per le torte è un liquido con cui si bagna, appunto, una base per torta per renderla meno asciutta. In altri casi è la ricetta o la preparazione particolare a richiedere la bagna come nel caso dei babà. La bagna può essere alcolica o analcolica e nella maggior parte dei casi è a base di sciroppo (zucchero e acqua) aromatizzato in vari modi. Ecco bagne per tutti i gusti.

Se la torta è asciutta ci sono 5 modi diversi per fare una bagna per il pan di Spagna e avere un dolce al cioccolato o altre basi lievitate

Andremo a preparare una bagna all’insegna dell’omogeneità (cacao con cacao) del gusto non del contrasto e ci servirà quanto segue:

200 ml acqua;

75 mg di zucchero;

50 ml di latte;

25 mg di cacao.

Facciamo sciogliere in un pentolino lo zucchero nell’acqua a fiamma bassa. Ora leviamo dal fuoco e aggiungiamo il cacao mescolando con la frusta in modo da non formare grumi. È quindi il momento di versare il latte e poi mettiamo nuovamente sul fuoco per due minuti, continuando a mescolare. Lasceremo raffreddare e poi bagneremo la torta. Per quanto riguarda la scelta del cacao useremo quello zuccherato se la torta ha anche una glassa fondente oppure nel caso preveda una farcia alla marmellata d’arancia. In questo modo controbilanceremo il dolce. Nel caso invece di farciture molto dolci come marmellate di albicocca o Nutella, meglio utilizzare il cacao amaro.

Bagna per il pan di Spagna all’Amaretto

Questa bagna è a base alcolica e utilizza il celebre liquore alle mandorle, l’Amaretto di Saronno. È una crema che utilizzando un componente con un tenore alcolico dai 22° in poi (a seconda della distilleria produttrice) si combina perfettamente con creme abbastanza grasse. È perfetto per creme pasticcere o al burro. Il motivo è proprio nell’elevata presenza di alcol che sgrassa il palato.

Ingredienti:

300 ml di acqua;

80 ml di liquore Amaretto;

10 cucchiai di zucchero.

Sciogliere lo zucchero nell’acqua a fiamma bassa. Togliere dal fuoco e unire i 10 cucchiai di Amaretto.

La bagna è pronta.

Al limoncello per torta alla ricotta

Anche in questo caso la bagna servirà a sgrassare la ricotta e rendere il dolce fresco e primaverile. Prepariamola così:

200 ml di acqua;

180 grammi di zucchero;

150 ml di limoncello;

scorze di limone.

Mettiamo la sera prima le scorze insieme allo zucchero. L’indomani sciogliamo sul fuoco lo zucchero aromatizzato con l’acqua. Filtriamo e aggiungiamo a freddo il limoncello. Bagnamo la base della torta.

Al succo di frutta per ogni torta lievitata

Per la bagna alla frutta non avremo bisogno di acqua perché scioglieremo lo zucchero direttamente nel succo.

La regola di pasticceria suggerisce un rapporto di 2 a 1 ossia 2 parti di succo ed una di zucchero ma varia molto a seconda del tipo di succo.

Vediamo qualche esempio:

300 grammi di succo di frutta;

150 grammi di zucchero.

Questa ricetta va bene per succhi aspri come spremute d’arancia, mandarini o frutti rossi.

Di seguito le proporzioni per i succhi più dolci come albicocca, pesca, banana o fragola:

300 grammi di succo;

100 grammi di zucchero.

Se la torta è asciutta ci sono 5 modi per realizzare delle bagne che renderanno i nostri giorni superlativi.

