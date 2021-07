Se la storia si ripete le azioni Mittel potrebbero aumentare del 20% durante le prossime settimane. Se si guarda attentamente il grafico, infatti, si nota una configurazione grafica già verificatasi in aprile.

Dopo una forte settimana al rialzo, le quotazioni hanno ritracciato prima di ripartire nuovamente al rialzo. Questo scenario basato sulla similitudine non ha un fondamento tecnico, ma in Borsa è sempre bene osservare i pattern che si ripetono. Fatto questo bisogna passare allo studio del grafico utilizzando strumenti che abbiamo una base scientifica. Da questo punto di vista ci potrebbero essere le condizioni per assistere a breve a una ripresa del rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso e potrebbero utilizzarlo come trampolino di lancio per futuri rialzi.

In caso contrario, rottura del supporto in area 1,82 euro in chiusura di settimana, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura. I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,82 euro.

Dal punto di vista della valutazione non possiamo dire molto. Non ci sono, infatti, analisti che coprono il titolo. Inoltre l’unico indicatore che esprime ottimismo sul titolo è quello relativo al Price to Book ratio. In questo caso Mittel risulta essere fortemente sottovalutata con un PB pari a 0,6 da confrontare con la media del settore pari a 2,4.

Un aspetto interessante del titolo è legato al bilancio 2020 che è stato molto positivo e di cui abbiamo parlato in un precedente report.

Mittel (MIL:MIT) ha chiuso la seduta del 30 giugno a quota 1,63 euro in ribasso dell’1,81% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.