Ritrovarsi a dover rinunciare ad un piatto preparato con tanto amore e dedizione semplicemente per aver sbagliato un passaggio è veramente un peccato. Alla fine capita a tutti di sbagliare, soprattutto in cucina. Parliamo infatti di un’attività dove purtroppo anche la minima distrazione rischia di mandare all’aria tutto. L’unica arma che abbiamo a disposizione dunque è quella di conoscere dei trucchi che ci permettano di rimediare agli errori e ai possibili problemi. Per questo, tra poco vedremo perché se la salsa tonnata ci esce troppo liquida questa è la soluzione che fa per noi.

Un condimento gustoso

Soprattutto nel preparare salse, sughi e creme, capita spesso di incappare nei soliti inconvenienti. Ci riferiamo ad esempio alla comparsa dei fastidiosissimi grumi, ma non solo. Può anche succedere che la crema, o la salsa appunto, diventi troppo liquida e, di conseguenza, inutilizzabile. Nel caso ci trovassimo in questa situazione però non dobbiamo disperare. Esiste infatti un rimedio che ridonerà compattezza al nostro gustoso condimento. Andiamo a vedere di che si tratta. Infatti se la salsa tonnata ci esce troppo liquida questa è la soluzione che fa per noi.

Frigorifero e burro

Il rimedio che andremo a svelare risulta ottimo ed efficace soprattutto con la salsa tonnata, condimento buonissimo e facilissimo da preparare, come possiamo vedere cliccando qui. Andiamo dunque a scoprirne i segreti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Innanzitutto, per cercare di addensare il condimento, è necessario farlo riposare in frigo per almeno due ore.

Il freddo infatti ci aiuterà molto nel ricompattare le componenti della salsa, ridonando cremosità al composto. Nel caso invece non avessimo tempo per riporla in frigorifero, o notassimo che questo metodo non abbia risolto del tutto il problema, possiamo servirci dell’aiuto del burro. Infatti basterà aggiungere alla salsa qualche fiocco di burro, per poi mescolare per bene, per vedere immediatamente il composto riacquisire compattezza. Risolveremo così il problema e potremo servire il nostro condimento senza alcun tipo di problema.