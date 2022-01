Tipici della stagionale invernale sono dei sintomi legati al freddo. Ma c’è da chiedersi se è sempre così e se è uguale per tutti i casi. In tanti, quando le temperature si abbassano si ritrovano spesso con la punta del naso fredda anche se coperti da sciarpa e cappello all’aperto e da maglioni di lana in casa.

Purtroppo durante la stagione invernale, le estremità del corpo tendono a raffreddarsi e con esse anche il naso. Questo accade perché l’organo riceve poco afflusso di sangue e quindi “meno nutrimento”. Inoltre si raffredda più di altre parti del corpo perché è una parte del viso con poche riserve di grasso. Se la punta del naso è sempre fredda e non solo in inverno potrebbe essere per queste patologie da non trascurare.

Infatti, possono esserci delle patologie che hanno come conseguenza anche il naso freddo come una cattiva microcircolazione oppure nei casi più rari l’ipotiroidismo o l’eccesso di glucosio nel sangue.

Il naso contiene una quantità di capillari che trasportano il sangue in questa estremità mantenendone la temperatura giusta. Se si hanno problemi di circolazione, il sangue trova difficoltà a giungere all’organo procurando come conseguenza l’abbassamento della temperatura.

È questo potrebbe essere il motivo per cui ci ritroviamo con il naso freddo.

Quando abbiamo un eccesso di zuccheri nel sangue e quindi siamo in iperglicemia, ci potremmo trovare in una situazione di diabete non trattato. Se non curata, questa patologia col tempo potrebbe comportare problemi di circolazione e quindi anche il naso freddo.

Un altra patologia potrebbe essere l’ipotiroidismo.

Quando la tiroide, la ghiandola che produce gli ormoni, non funziona in modo corretto può provocare diversi sintomi tra cui aumento di peso, eccessiva stanchezza, perdita di capelli e naso freddo.