Un giorno c’è caldo, quello dopo fa freddo. Alla domenica piove tutto il giorno, il lunedì esce un sole da spaccare le pietre. E, povero il nostro fisico, che, con buona pace della primavera, a qualsiasi età, perde qualche colpo. A dire la verità, non solo il fisico, ma anche la mente, sottoposta continuamente allo stress. E, allora, se la primavera ci debilita, proviamo a bere per qualche giorno questa bevanda fai da te e l’effetto sarà strepitoso. Tre soli ingredienti, per un costo davvero irrisorio: acqua, limone e curcuma. Vediamo assieme ai nostri Esperti tutte le virtù di questa “pozione magica”.

Dalla tavola all’erboristeria

Negli ultimi anni, la curcuma, ingrediente primario del curry, si è guadagnata un posto speciale non solo a tavola, ma anche come

vero e proprio integratore. Addirittura, nella cucina italiana è ormai meno facile trovarla utilizzata di quanto non lo sia per la salute e il benessere. In Cina, India e Giappone la curcuma è da secoli una vera e propria panacea, cioè un rimedio per moltissimi malanni fisici. Ma, oltre a guarire, sono sempre di più le persone che la assumono in fase preventiva. Dalla sua, infatti, la curcuma vanta importantissime proprietà:

antinfiammatorie;

antiossidanti;

immunitarie.

Una vera e propria bomba assieme al limone

Se la primavera ci debilita, proviamo a bere per qualche giorno questa bevanda fai da te e l’effetto sarà strepitoso, semplicemente per tutti i nutrienti contenuti. Pensiamo, infatti, a cosa riescono a donarci, nella loro semplicità, acqua, limone e curcuma. Assaporati tutti assieme, ogni mattina appena svegliati, in un semplicissimo bicchiere di acqua tiepida. Il benessere che sentiremo in pochi giorni, sia fisico che mentale, non sarà una magia, ma esclusivamente l’effetto purificante ed energizzante di questi tre meravigliosi doni della natura. Proteggendo, infatti, il fegato, il cervello, lo stomaco e il cuore, metteremo il nostro corpo nella condizione di affrontare al meglio la giornata in arrivo.

