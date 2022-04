A partire dal famoso lockdown del 2020, l’Italia si è riscoperta appassionata di cucina. Moltissimi hanno iniziato a sperimentare con qualche ricetta e questa voglia di cucinare è rimasta anche dopo la fine delle restrizioni.

Il cibo forse più comunemente cucinato è ovviamente la pizza, il grande classico che è uno dei simboli dell’Italia in giro per il Mondo. Siccome cucinare una bella pizza è sempre una buona idea, oggi diamo un consiglio utile per evitare uno dei problemi più comuni che potremmo incontrare. Se la pizza ci viene secca e immangiabile, la ragione è molto semplice. Si tratta di un errore che commettiamo molto spesso e che per fortuna è anche molto facile correggere, andiamo a conoscerlo.

Per un buon risultato non bisogna lasciare nulla al caso

Per cucinare un’ottima pizza dobbiamo considerare un po’ di semplici cose. Facciamo subito una premessa: gli ingredienti sono fondamentali. Assicuriamoci di avere mozzarella e pomodoro di qualità e, se usiamo altri ingredienti, come il prosciutto o la salsiccia, acquistiamo i migliori possibili. Avere ingredienti di scarsa qualità peggiora sensibilmente il risultato finale.

Acquistiamo anche una buona pasta, se la compriamo già fatta, oppure selezioniamo bene farina e lievito se la facciamo in casa. Una volta che abbiamo tutti gli ingredienti, prendiamoci cura della nostra preparazione perché, per quanto possa sembrare semplice, basta un semplice errore per fare disastri.

Se la pizza ci viene secca e immangiabile è perché stiamo commettendo questo banalissimo errore

Arriviamo ora all’ultimo momento della preparazione, ovvero la cottura. È in questo momento che rischiamo di rendere la nostra pizza secca fino a diventare quasi immangiabile. Nel peggiore dei casi avremo una parte secca, i bordi bruciati e il centro molle, quasi crudo.

Per evitare una pizza secca dobbiamo fare attenzione alla temperatura a cui cuoce. Soprattutto se usiamo un forno elettrico, non dobbiamo avere fretta di mettere la pizza dentro. Se lo accendiamo e dopo pochi minuti mettiamo la pizza, non avremo ancora la temperatura corretta, quindi la cottura sarà subottimale.

Se, invece, accendiamo il forno e aspettiamo almeno una ventina di minuti, questo raggiungerà la temperatura desiderata e si stabilizzerà su di essa. A questo punto potremo mettere la pizza in forno e farla cuocere secondo i tempi desiderati. Teniamola d’occhio per essere certi che non bruci e tiriamola fuori quando è pronta. Vedremo che la cottura sarà più uniforme e la pizza non sarà affatto secca.

Approfondimento

Come degustare la pizza con una bevanda che non sia la solita birra, una scelta per veri intenditori