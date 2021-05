Ne è decisamente scesa di pioggia in questi giorni, soprattutto al centro nord. Gli esperti parlano di tali concentrazioni di acqua in alcune zone con picchi da record. Ma, ormai ci siamo abituati. Gli ultimi anni ci hanno mostrato un’Italia dal clima sempre più tropicale e sempre meno continentale. Ma, se la pioggia di questi giorni ha macchiato i vetri di casa ecco i rimedi pratici e veloci per pulire e far splendere di nuovo le superfici. Sappiamo infatti che la pioggia può portare l’acidità dello smog, polvere e persino sabbia. Tutti alleati nello sporcare i nostri vetri. E, chissà perché, magari anche subito dopo averli lavati, come nemmeno la mitica nuvoletta di Fantozzi sa fare.

Il rimedio viene dalla cucina

Per una volta, non parleremo di bicarbonato, nonostante la sua universale efficacia. Se la pioggia di questi giorni ha macchiato i vetri di casa ecco i rimedi pratici e veloci per pulire e far splendere di nuovo le superfici, con:

aceto di vino;

amido di mais;

acqua.

Praticamente, il rimedio naturale che viene direttamente dalla cucina.

Come utilizzare la nostra sostanza

Prendendo un secchio e riempiendolo d’acqua per tre quarti, inseriamo aceto e amido di mais, con quantità a nostra discrezione. Cosa, però importante è mescolare il tutto bene, facendo in modo che la miscela rimanga liquida. A questo punto, armiamoci di un dosatore con spruzzino, riempiamolo e scuotiamo di nuovo per bene. Usciamo all’esterno, o, dalla finestra, spruzzando sui vetri la nostra soluzione. Se lo sporco è resistente, passiamo una spugnetta con parte dura, ma non abrasiva. Dobbiamo infatti rimuovere lo sporco dai vetri, ma senza graffiarle. Consigliamo a questo punto dei movimenti circolari sulla superficie, in modo da pulire con più efficacia. Una volta effettuato il lavaggio, potremmo usare anche semplicemente un foglio di giornale per asciugare il vetro. Questo, perché, a differenza di una spugna anche di buona qualità, la carta da giornale e l’inchiostro sono degli ottimi assorbenti delle eventuali impurità rimaste sui vetri.

Approfondimento

