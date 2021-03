Capita molto spesso di aprire la lavastoviglie una volta terminato il ciclo e vedere la pastiglia praticamente intatta. Difficilmente le stoviglie saranno pulite. Se la pastiglia non si scioglie nella lavastoviglie ecco spiegato il motivo, anzi i motivi, che vediamo assieme ai nostri Esperti. Nella maggior parte dei casi non è un problema di cui preoccuparci, ma, se si ripete, dobbiamo comunque intervenire. Come spieghiamo spesso, la lavastoviglie necessita di operazioni di manutenzione ordinaria semplici, ma frequenti.

Primo motivo la pastiglia stessa

Se la pastiglia non si scioglie nella lavastoviglie ecco spiegato il motivo, che potrebbe essere il più scontato in assoluto: il prodotto è di scarsa qualità. Eh, sì, perché non tutte le pastiglie sono uguali e, alcune non sono tarate per i cicli brevi. Ovvero, per sciogliersi del tutto, alcune pastiglie, soprattutto quelle di concorrenza e non di marca, hanno bisogno di cicli lunghi. In questi casi, potremmo anche semplicemente mettere la pastiglia sul fondo dell’elettrodomestico.

Potrebbe trattarsi di un problema al ciclo dell’acqua

Un altro motivo per il quale la pastiglia non si scioglie, potrebbe essere legato al ciclo dell’acqua non corretto. Se, infatti, il ciclo del lavaggio non adopera un flusso di acqua alla velocità giusta, la tavoletta potrebbe non sciogliersi. In questo caso, il flusso di acqua scarsa e poco potente è legato quasi sicuramente all’intasamento delle parti meccaniche dell’elettrodomestico. È utile pensare di avviare un ciclo a vuoto, anche con del semplice aceto bianco e del bicarbonato, per ripulire e ripristinare il getto d’acqua.

Lo sportellino ostruito

La lavastoviglie è un elettrodomestico molto pratico, ma anche altrettanto semplice. Quindi, possiamo ricercare un’altra causa del mancato scioglimento della tab semplicemente nello sportellino. Controlliamo quindi che questo non sia bloccato, ma attenzione anche all’eventuale scorretto posizionamento delle lavastoviglie. Potrebbero infatti essere queste ultime a bloccare l’apertura dello sportello. Anche una massiccia presenza di umidità all’interno della lavastoviglie è in grado di bloccare lo scioglimento della pastiglia, solidificandola.

