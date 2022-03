Cosa fare se la panna non si monta? Certamente non è raro che ciò accada. La sua preparazione, come quella della crema pasticciera, nasconde numerose insidie.

Proprio per questo, se si è alle prime armi in cucina, è meglio usare la frusta elettrica piuttosto che quella a mano per montare la panna. Farlo in questo modo sarà molto più semplice.

Per la buona riuscita della ricetta, prima di tutto è importante assicurarsi che la frusta che si sta usando sia ben sgrassata e pulita. Inoltre, mentre si monta la panna, bisogna evitare di invertire il senso di rotazione e, soprattutto, di fermarsi prima di aver ottenuto il risultato desiderato.

Se la panna non si monta, ecco cosa bisogna fare per risolvere e averla soffice e cremosa

Oltre a fare quanto citato, bisogna anche assicurarsi che la temperatura degli utensili utilizzati per montare la panna sia abbastanza bassa. Quando è troppo alta, si potrebbe non riuscire in quest’intento. In questo caso, la soluzione è riporre la ciotola con la panna e le fruste in frigorifero per circa 30 minuti.

In alternativa, metterla all’interno di una bacinella piena di ghiaccio e tornare immediatamente a montarla. La terza e ultima soluzione è versare nella panna un paio di cucchiaini di latte in polvere.

Una volta seguito uno di questi tre consigli, non resta che riprovare a montarla. Si consiglia di farlo con ampi movimenti di frusta dal basso verso l’alto, in modo da incorporare quanta più aria possibile.

Attenzione, però, a non lavorarla eccessivamente, onde evitare che assuma una consistenza burrosa. Se ciò dovesse avvenire, aggiungere un paio di cucchiai di panna liquida non ancora montata e incorporarla alla restante, stavolta muovendo la frusta dall’alto verso il basso. Così, si risolverà anche quest’altro problema.

