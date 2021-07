Mente lucida e memoria di ferro sono le chiavi per restare giovani e in forma anche dopo una certa età. In un precedente articolo (qui) abbiamo parlato di un trucco per allenare la memoria divertendoci. Si tratta dei giochi con le lettere, nello specifico delle parole crociate, passatempo per eccellenza delle lunghe giornate sotto l’ombrellone.

Giochi come questo, attività fisica ed una corretta alimentazione sono fondamentali per non perdere nemmeno un colpo ed essere sempre svegli. Tuttavia, c’è qualcosa che può intaccare la nostra lucidità senza che ce ne accorgiamo. È qualcosa di subdolo, quasi impercettibile, ma che ha incredibili ripercussioni sul nostro corpo e sulla nostra psiche. Ecco a cosa ci riferiamo.

Se la nostra memoria comincia a vacillare dovremmo chiederci se soffriamo di questo particolare problema

Nei periodi di tensione e nervosismo, purtroppo, siamo soliti dimenticare le cose. Quando le giornate sembrano non passare mai e il lavoro si fa sempre più pesante, ecco che probabilmente c’è un problema da risolvere. Questo problema ha un nome ormai molto noto da tutti, specialmente negli ultimi anni: lo stress.

Considerato il disturbo per eccellenza della nostra epoca, la vita frenetica di tutti i giorni non fa altro che peggiorare la situazione. Tra le tante conseguenze che può avere sull’organismo, non bisogna sottovalutare le ripercussioni sulla mente. Difatti, nei periodi di agitazione, tendiamo a dimenticare praticamente tutto. Quante volte ci hanno rimproverato di aver scordato un compleanno o una data importante. Non è sempre colpa nostra, ma possiamo rimediare ed evitare di fare ulteriori figuracce.

Qualche rimedio per risvegliare la memoria

Nel caso in cui la causa della nostra memoria vacillante fosse lo stress, non esisterebbe (e non esiste) altro rimedio che cercare di rilassarsi. Prendersi del tempo per sé, approfittare delle belle giornate, dedicarsi ad un hobby sono attività necessarie quando attraversiamo una fase di forte tensione interiore.

Sentirsi nervosi e agitati è assolutamente normale, basta sapere come rimediare per evitare che lo stress possa letteralmente sopraffarci. Se la nostra memoria comincia a vacillare, dovremmo chiederci se soffriamo di questo particolare problema e risolverlo dedicando del tempo al nostro benessere.