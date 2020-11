Il problema che qui si pone riguarda l’ipotesi in cui la contravvenzione venga spedita nel termine di 90 giorni ma arrivi al trasgressore tempo dopo. Ciò, a causa del ritardo dell’ufficio postale. A questo punto, si ci chiede: “se la multa viene recapitata in ritardo, come tutelarsi?”. Preliminarmente, chiariamo che l’agente accertatore dispone di 90 giorni per consegnare la raccomandata all’ufficio postale, per la notifica. Detto termine, decorre dalla data della contravvenzione e non già del suo accertamento da parte dell’agente accertatore.

Inoltre, la data di consegna della multa è presente sul frontespizio del verbale oppure è rinvenibile, tramite la ricerca delle spedizioni, sul sito delle Poste. Di conseguenza, se ai fini del computo dei 90 giorni, vale la data di spedizione, gli eventuali ritardi del servizio postale non ricadranno sul notificante. Pertanto, il verbale è ugualmente valido anche se dovesse arrivare a casa del destinatario diverso tempo dopo.

Ritardo nella consegna della multa

Ciò premesso, cerchiamo di rispondere al quesito centrale, ossia: “se la multa viene recapitata in ritardo come tutelarsi?”. In primis, bisogna chiarire se ci sia un limite massimo di ritardo che il servizio postale può accumulare. In generale, potremmo dire che la pretesa creditoria dell’amministrazione, rispetto alle contravvenzioni al Codice della Strada, si estingue una volta decorsa la prescrizione quinquennale.

Tuttavia, ci sarebbe una seconda via per tentare di non pagare la multa. Cioè, agire contro Poste Italiane, dimostrando che il ritardo nella consegna abbia cagionato un danno. In tal caso, quindi, anche se la contravvenzione è valida, si pretenderà che sia l’ufficio postale a pagarla. Tuttavia, la difficoltà del rimedio è che, per addivenire a questo risultato, bisognerà prima vincere la causa contro la Posta. In questa sede, a ben vedere, l’aspetto più ostico, risiederebbe nel provare il danno e il nesso di causalità.

