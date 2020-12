Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mela e pera rappresentano la coppia di frutti gemelli per antonomasia dell’inverno. Così semplici, ma anche così dolci e adatti a ogni tipo di torta. Hanno in comune molti nutrienti e una qualità soprattutto: donare il senso di sazietà. Per questo potremmo tranquillamente affermare che se la mela leva il medico di torno allora la pera leva la bilancia di torno. Non è così scontata la cosa, perché ancora oggi il dibattito se la pera faccia ingrassare o dimagrire, è sempre attuale. Ci ha pensato però recentemente anche la rivista americana “Nutrition and food science” a sostenere l’ipotesi che la pera sia realmente un’alleata della dieta.

Dati alla mano

Per avvalorare questa tesi, i ricercatori americani hanno pubblicato uno studio che riassumeva dei test effettuati in quasi 10 anni su 25.000 americani. Età dei partecipanti dai vent’anni in su. Ebbene, il risultato è stato questo: a parità di stile di vita, abitudini alimentari e attività fisiche, il 35% di coloro che assumevano quotidianamente, o comunque regolarmente, delle pere, pesava meno.

Questo, sostanzialmente perché la pera, donando, come detto, il senso di sazietà, provoca meno appetito. Inoltre, le sue fibre e le sue vitamine accelerano il metabolismo e riducono il valore degli zuccheri nel sangue.

Alcune curiosità

Se la mela leva il medico di torno allora la pera leva la bilancia di torno, ma, stando alla ricerca citata, addirittura porterebbe i suoi “golosi” a sentire meno la necessità di bere e fumare. Una teoria decisamente curiosa, ma che ha trovato dei sostenitori anche nei ricercatori della Università della Louisiana. Merito della pera, che, grazie al suo alto contenuto di fibre e zuccheri naturali, manderebbe al cervello dei messaggi in tal senso. Tra l’altro, proprio gli studiosi di quest’ultima università hanno convenuto, attraverso sperimentazioni dirette che il binomio sport-assunzione di pere è un alleato strepitoso nella lotta ai chili di troppo. Rimandiamo i Lettori all’approfondimento in coda per l’idea di una torta semplice, economica e gustosa.

