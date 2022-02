Nella nostra routine quotidiana per prepararci ad affrontare una intensa giornata non manca sicuramente la parte dedicata al trucco. Dedicarsi a se stesse e quindi anche al trucco richiede tempo e attenzione. Infatti, dobbiamo imparare a proteggere la pelle nella stagione invernale e permetterle di resistere alle intemperie.

Quindi, dopo aver fatto una buona detersione, la parte più difficile sarà permettere al nostro trucco di resistere il più a lungo possibile.

Un rimedio facile a cui bisognerebbe pensare

Se dunque nella nostra giornata vorremmo continuare a fare bella figura con un trucco impeccabile, bisognerà munirsi di pazienza e applicare tutti i segreti dei grandi esperti. Non è difficile e non richiede molto tempo, solo il necessario.

Inoltre, sappiamo che dovremmo avere una buona base per il trucco non solo per il viso ma anche per gli occhi affinché la matita possa durare più a lungo.

Per ottenere questo tanto e desiderato risultato dovremmo preparare una buona base prima di applicare la matita. Una volta fatto ciò, potremmo fissare la linea con un primer o con un ombretto nero rinforzante. Se invece applichiamo un ombretto marrone sulla linea della matita nera eviteremo di avere un contorno occhi sbavato e giallastro quando il trucco si toglierà alla fine della giornata.

Tutto questo è ciò che dovremmo fare nella normalità e ottenere l’effetto desiderato.

Ma cosa potremmo fare invece se la matita nera ormai non funzionasse? A volte capita di acquistare un prodotto bello, ma che poi all’atto pratico non funzioni benissimo. Per non buttare via un acquisto recente ed evitare di sprecare altri soldi, potremmo rimediare con questo semplice metodo.

Se la matita nera non funziona bene ecco un utile rimedio per applicarla sugli occhi senza farsi male

Innanzitutto, la matita dovrà essere ben temperata e con la punta affilata. Questo è un buon presupposto affinché la matita scivoli meglio sull’occhio. In secondo luogo, se notiamo che quando la matita passa sulle nostre palpebre abbiamo un certo fastidio, vuol dire che non sta facendo un buon lavoro.

Dunque, dovremmo trovare una soluzione veloce ed efficace per rimediare a questo inconveniente.

Prendiamo un accendino e azioniamo la fiamma. Passiamolo velocemente sulla punta senza bruciarci e senza rovinarla. Vedremo che in pochi istanti la matita degli occhi comincerà a riscaldarsi. Spegniamo l’accendino e soffiamo sulla matita per evitare il calore immediato. Tastiamo con i polpastrelli per capire se la matita è diventata più morbida. Eventualmente usiamo un fazzoletto per tamponare il residuo sciolto. Adesso siamo pronti per applicarla velocemente sulla linea dell’occhio e il gioco è fatto.

Se la matita nera non funziona bene, ecco svelato un trucchetto della nonna per risolvere questo fastidioso inconveniente.