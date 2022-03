Se la maionese è impazzita, ecco alcuni rimedi della nonna per recuperarla e una ricetta per farla bene anche senza uova

Preparare in casa pane, pizza, buoni primi, dolci e tanti altri piatti è un’attività che rilassa e ci rende soddisfatti. Anche la scelta e il numero degli ingredienti differisce dai prodotti preconfezionati e il gusto, inoltre, è diverso. Per accompagnare carni, pesce o patatine a volte preferiamo comprare della maionese. Questa salsa si può anche fare a casa con pochi ingredienti. Qualche errore nel procedimento, però, potrebbe farla impazzire. Questo accade quando l’emulsione tra l’olio, il limone e l’uovo non avviene correttamente e quindi risultano slegati. La maionese, quindi, non riesce come dovrebbe.

Il primo impulso forse sarebbe buttare via tutto. Prima di vedere come recuperarla, bisogna sapere che si può evitare questo problema principalmente usando ingredienti non freddi, poi versando l’olio a filo sbattendo velocemente l’uovo. Inoltre, si può provare aggiungendo all’uovo un cucchiaino di farina prima dell’olio, oppure, prima che si finisca di prepararla, versando un cucchiaino di aceto caldo.

Come recuperarla

Se la maionese è impazzita, ci sono dei rimedi della nonna che potrebbero essere d’aiuto:

un metodo è quello di bollire una patata, schiacciarla per bene e aggiungerla alla salsa;

in mancanza della patata, potrebbe servire un poco di purè;

per recuperare la maionese impazzita si potrebbe preparare un’altra salsa ma con un uovo in più rispetto alla prima. Appena si addensa, aggiungere a poco a poco la prima e un po’ d’olio;

se si è versato troppo olio, bisognerà mettere qualche cucchiaio di maionese in un’altra ciotola, aggiungendo del succo di limone o acqua. Sbattere velocemente e versarvi a poco a poco il resto della salsa;

se il problema sono stati gli ingredienti freddi, sbattere un tuorlo a temperatura ambiente e unirvi a mano a mano la maionese slegata.

Per fare una salsa tipo la maionese, ma più leggera e senza uova, occorrono:

100 ml di latte intero;

200 ml di olio extravergine d’oliva;

2 cucchiai di aceto;

sale.

Versare in un boccale da mixer il latte, l’olio, un pizzico di sale e l’aceto. Immergervi il frullatore e azionarlo a una velocità bassa. Continuare fino a raggiungere una buona consistenza. Il latte intero potrebbe essere sostituito da una bevanda alla soia, mentre l’olio extravergine d’oliva dall’olio di semi.