La lavatrice fa parte ormai della vita domestica di tutti. Quasi più nessuno è in grado di fare il bucato a mano e, diciamoci la verità, chi avrebbe il tempo? Una lavatrice che non funziona scatena scene di panico e disperazione in qualsiasi casa. Da una parte perchè non si può restare senza fare il bucato per più di due giorni. A meno che non si voglia assistere alla raccapricciante scena dei vestiti sporchi che traboccano dal cesto della biancheria. Dall’altra parte perchè, ormai, chiamare un idraulico per un intervento significa mettere mano al portafogli pesantemente. Il tecnico che aggiusta la lavatrice non è certo a buon mercato ma se l’elettrodomestico perde acqua non sempre è necessario chiamare un esperto.

Occhio a questo particolare

Se la lavatrice perde acqua è un grosso danno. Anche se si può continuare a fare il bucato sicuramente è un disagio asciugare a terra continuamente, ogni volta che l’elettrodomestico carica o scarica l’acqua. E non farlo significherebbe rischiare di provocare danni al vicino del piano di sotto.

Anche se si decide di non chiamare subito un idraulico si può usare l’elettrodomestico in modo oculato, per non rischiare di romperlo del tutto. E si continua a tamponare l’acqua trovata sul pavimento. In ogni caso si sa che prima o poi sarà necessario intervenire. Ma siamo proprio sicuri che serva un esperto per rimettere in sesto la lavatrice?

Se la lavatrice perde acqua non sempre serve l’idraulico ecco cosa bisogna controllare

Se notate acqua sul pavimento quando utilizzate la lavatrice, niente panico. La causa potrebbe, infatti, essere una cosa di poco conto a cui si può provvedere anche in autonomia.Come ad esempio un’ostruzione nella vaschetta di detersivo e ammorbidente che non permette all’acqua di defluire correttamente. Non capita di rado, soprattutto se si utilizza detersivo in polvere o dosi troppo generose di ammorbidente.

Per capire se è questo che provoca perdite al vostro elettrodomestico il consiglio è quello di sfilare del tutto il cassettino. Si deve fare attenzione nel tirarlo fuori perchè potrebbe danneggiarsi. Per estrarlo completamente è necessario fare una leggera pressione nella parte centrale della vaschetta. In questo modo la linguetta che tiene il cassettino ancorato alla lavatrice si abbassa e permette l’estrazione.

Una volta sfilato l’alloggio per detersivo e ammorbidente deve essere accuratamente lavato, anche nella parte posteriore. Per una pulizia profonda si può immergere per circa 30 minuti la vaschetta in una bacinella piena di acqua bollente con un poco di candeggina. Nel risciacquarla, poi, si potrebbe sfregarla un vecchio spazzolino da denti.