Se la lavatrice consuma tanto è a causa di questi errori ma con questi semplici trucchetti risparmieremo sulla bolletta della luce

Non è una novità che la lavatrice sia un elettrodomestico indispensabile in casa, perché ci permette di risparmiare tempo con il lavaggio dei capi. Ma se da una parte consente un risparmio sul tempo, dall’altra parte è responsabile di un notevole consumo di energia.

Questo consumo si riversa, poi, sulla bolletta della luce, che come sappiamo è aumentata a livelli esponenziali. Oltre all’aumento del prezzo di Borsa della luce, a far schizzare la bolletta sono anche dei comuni errori che compiamo. Evidentemente, senza rendercene conto.

Un classico esempio di errore è lo standby. Nonostante l’elettrodomestico non sia in funzione, attraverso questo stato è come se lo fosse. Di conseguenza, continua a consumare energia. Ecco perché, anche prima dei rincari, la cifra in bolletta era sempre elevata.

Un altro errore è il suo utilizzo in determinate fasce orarie. Solitamente, puliamo la casa e facciamo il bucato la mattina. In questo modo, infatti, il bucato starà steso tutto il giorno per asciugarsi prima. Inoltre, la mattina “prepariamo” la casa ad eventuali ospiti, durante il corso della giornata.

Purtroppo, in alcune fasce orarie, la corrente elettrica “costa” di più. Proprio per questo, i gestori offrono la possibilità di dilazionare il costo della luce, a seconda dell’orario. Proprio la mattina, a partire dalle 8, equivale alla fascia più costosa.

Se la lavatrice consuma tanto è perché la utilizziamo durante quest’orario. Dovremmo usarla, invece, la sera, in cui il prezzo è più contenuto. Un utile suggerimento è quello di prendere in considerazione il nostro stile di vita. Se stiamo tutto il giorno fuori casa, per lavoro, conviene concordare con il gestore una tariffa bioraria oppure una multioraria, in cui gli orari compresi dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 sono quelli più convenienti.

I trucchetti di risparmio

Oltre a questi consigli, ecco cosa potremmo fare con la lavatrice per risparmiare di più, come suggerisce l’Unione Nazionale dei Consumatori. Innanzitutto, se la nostra lavatrice è vecchia o malfunzionante, potremmo optare per l’acquisto di quelle con classe energetica A+ e oltre, che consumano di meno.

Un altro trucchetto di risparmio sarebbe quello di evitare il prelavaggio in lavatrice e di sostituirlo, invece, con il lavaggio in ammollo. Inoltre, qualora avessimo capi molto sporchi, sarebbe il caso di metterli prima in ammollo e poi in lavatrice, con un programma a medio-alte temperature. Tuttavia, per gli altri capi utilizziamo temperature medio-basse e programmi ecosostenibili, anche dal punto di vista economico.

Se la lavatrice consuma tanto è a causa di questi errori ma con questi semplici trucchetti risparmieremo sulla bolletta della luce

Ricapitolando, azioniamo la lavatrice solo la sera, avendo cura di separare i capi. Infatti, un altro errore è proprio sovraccaricare la lavatrice, il cui motore per lavare tutto il bucato si azionerà con più forza. Questo si traduce in uno spreco ulteriore di energia, nonché in un possibile danneggiamento dei capi più delicati.

Pertanto, usiamola solo per capi delicati e abbastanza sporchi, possibilmente impostando il programma ecologico, che contribuisce ad un risparmio maggiore. Per tutto il resto, se possibile, usiamo il lavaggio a mano, con sapone di Marsiglia e bicarbonato.