Lo spreco alimentare è qualcosa che da fastidio a molte persone. Dai più grandi chef fino ad arrivare a chi cucina in casa, questa consapevolezza sta crescendo sempre di più. Non possiamo più permetterci di buttare il cibo, considerando le risorse necessarie impiegate per farlo arrivare sulle nostre tavole. Quindi si sta tornando un po’ alle origini, quando le nostre nonne per non buttare via nulla, recuperavano ogni singola parte di un alimento sfruttandolo in diversi modi. Chiaramente il cibo fresco come la frutta, ad esempio, è quello destinato a perire prima ma esistono diversi modi intelligenti per non buttarla via. Se la frutta è troppo molle per essere servita si può recuperare così.

Una confettura espressa

Se le nostre albicocche o pesche risultano troppo molli per essere servite, non è necessario buttarle via. Possono essere utilizzate per realizzare una confettura espressa. Magari da servire con un buon tagliere di formaggi. D’altronde più matura è la frutta, più dolce sarà la confettura. La stessa cosa può essere realizzata con frutta come le ciliegie o le fragole. La frutta rossa non si abbina molto bene ai formaggi, ma è perfetta invece come farcitura interna di una torta fatta in casa. In questo modo la torta sarà fatta in casa al 100%.

Una copertura per un particolare dolce al cucchiaio o una cheesecake

Se il mango o la papaya hanno perso il treno e non possono più essere serviti al naturale, non serve buttarli. Possono diventare il pezzo forte di un semplice dolce al cucchiaio, ad esempio. Basterà un colpo di mixer e il gioco è fatto. Sul fondo di un bicchiere potrà essere inserito qualche biscotto sbriciolato, al centro uno yogurt greco e poi, come copertura, questo frutto esotico in purea. Un’idea originale e anti spreco.

Un’altra opzione è quella di aggiungere dell’agar agar (addensante naturale), per utilizzare la purea come copertura di un’ottima e originale cheesecake esotica.

Con queste semplicissime idee, se la frutta è troppo molle per essere servita si può recuperare e non servirà gettarla via. Anche il portafogli ne gioverà.