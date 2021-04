L’arrivo dell’estate mette tutti a dura prova. Chiunque vorrebbe superare positivamente la famosa “prova costume” e sfoggiare un fisico da urlo nelle spiagge affollate.

E quindi, ecco che si iniziano le diete e lo sport. Anche chi non ha mai comprato un paio di scarpe da tennis, improvvisamente si cimenta in attività sportive degne di un atleta. Via quindi a frutta, verdura, riso e tanto movimento.

In questa situazione potrebbe tornarci utile anche qualche trucchetto per evitare di cedere alla tentazione, proprio come spiegato in un precedente articolo (link qui). Difatti, quando la gola è messa a dura prova bisogna giocare con la propria psiche ed evitare di avere sotto il naso ogni possibile golosità.

Tuttavia, potrebbe capitare che anche ricorrendo a svariati stratagemmi, la situazione non cambi. Ecco che in tal caso è proprio la scienza a venirci incontro e a darci una spiegazione.

Se la dieta fallisce non è sempre colpa nostra e la scienza ci spiega perché

La risposta al perché di una dieta fallimentare è semplicemente una: si assumono più calorie di quanto si dovrebbe. Chi vuole perdere peso dovrebbe apportare al proprio organismo un numero di calorie inferiore rispetto a quanto richiesto dal suo metabolismo basale. Se non rispettiamo questa regola, ahimè, prenderemo peso. Ora, spiegato questo dettaglio probabilmente abbastanza scontato, il vero interrogativo ricade sul motivo per cui ci ritroviamo a mangiare più del dovuto. Ed è proprio qui che i ricercatori ci vengono in aiuto. Studi recenti dimostrano che chi soffre di repentini cali di glucosio tende ad avere più fame nel corso della giornata. Improvvisi abbassamenti dei livelli di zucchero nel sangue dopo i pasti sono responsabili di una sorta di fame continua che non permette di perdere peso.

Possibili rimedi

Se la dieta fallisce non è sempre colpa nostra e la scienza ci spiega perché sarebbe il caso di rivolgersi al proprio medico curante. Nel frattempo però, potremmo aiutarci con una corretta alimentazione ricca di fibre. Privilegiare frutta e verdura, cibi integrali e pasti piccoli ma frequenti potrebbe rappresentare un modo efficace per mettere a freno la fame continua.