Che goduria il tiramisù, buono e facilissimo da realizzare prende il palato e addolcisce magnificamente il fine pasto! Tante volte ci sarà capitato di prepararne una teglia abbondante, con la nostra inseparabile crema al mascarpone.

Già, proprio questo è l’ingrediente principe della ricetta che regala quel gusto inconfondibile al dolce della tradizione. Ebbene, scommettiamo che in qualche circostanza ne avremo preparata così tanta che ne avremo lasciata un po’ da parte.

Ma cosa fare se la crema del tiramisù avanza e non vogliamo che vada a male? Ecco alcune semplicissime e pratiche idee per recuperarla.

Ricetta facile della crema

Ingredienti per 4 porzioni:

400 g di mascarpone;

4 uova;

120 g di zucchero;

20 ml di rum.

Per prima cosa dobbiamo lasciare fuori dal frigo il mascarpone per almeno 30 minuti. Le uova, poi, andrebbero utilizzate sempre a temperatura ambiente. Detto questo, partiamo montando i tuorli con lo zucchero per ottenere un composto chiaro e spumoso.

In un’altra bacinella amalgamiamo mascarpone e rum. Ancora a parte, montiamo bene anche gli albumi con l’aiuto delle fruste elettriche. Ora versiamo il mascarpone insieme ai tuorli e mescoliamo tutto alla perfezione.

Solo allora potremo aggiungere gli albumi montati a neve e amalgamare completamente il composto cremoso. Aiutiamoci effettuando movimenti costanti con una spatola dal basso verso l’alto. Ecco pronta per l’uso la nostra crema.

Se la crema del tiramisù avanza, ecco 3 idee veloci per bicchierini e dolci al cucchiaio facili e deliziosi

Abbiamo preparato e inserito la crema nella ricetta del nostro tiramisù. Ma ora che ce ne avanza un po’, che possiamo fare?

Dobbiamo sapere che questa preparazione è deliziosa anche gustata a parte. Quindi, potremmo servirne qualche cucchiaio in coppette o bicchierini eleganti. Decoriamo tutto con della frutta fresca o di bosco o qualche pallina di gelato. Completiamo l’opera con un po’ di sciroppo alla frutta e voilà, il nostro dolce è pronto da servire.

Se tra gli ingredienti del tiramisù ci rimane anche qualche savoiardo, possiamo semplicemente intingerlo nella crema. Questa idea è talmente semplice e gustosa che ci chiederemo come avevamo fatto a non pensarci prima.

Per finire, potremmo procurarci dei biscotti, tipo Pavesini o cookies, e utilizzarli per una golosa idea dolciaria. Prima di tutto, ammorbidiamoli in una tazza di latte o caffè. Fatto questo, mettiamoli alla base di una coppetta e copriamoli con qualche cucchiaio di crema al mascarpone. Guarniamo in cima con una spolverata di cacao o delle gocce di cioccolato ed ecco pronto il nostro favoloso dolce al cucchiaio.

