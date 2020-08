Se la ceretta costa troppo, prova la cera allo zucchero da fare in casa!

Farsi la ceretta in un salone di bellezza può essere costoso! Ma lo sai che puoi realizzare la cera allo zucchero con 3 semplici ingredienti e fare la ceretta a casa? Tutto ciò di cui hai bisogno è zucchero bianco semolato, succo di limone e acqua. Facile ed economica!

La cera di zucchero è anche meno dolorosa della cera calda tradizionale perché non rimuove il follicolo pilifero. Per questo motivo, la cera allo zucchero è un’ottima opzione per chi ha la pelle sensibile.

Ingredienti

200 g di zucchero bianco semolato;

30 ml di succo di limone (preferibilmente in bottiglia);

30 ml di acqua calda;

Prendi una pentola media o grande per preparare la tua cera allo zucchero. Non prendere una pentola troppo piccola, altrimenti la miscela inizierà a bollire e potrebbe traboccare, se si usa una pentola piccola.

Aggiungi lo zucchero bianco, il succo di limone e l’acqua calda nella pentola. Misura lo zucchero bianco semolato e versalo nella pentola. Quindi aggiungere il succo di limone e l’acqua tiepida. Mescola per farli amalgamare a dovere. Puoi usare sia lo zucchero semolato bianco che quello di canna. Lo zucchero a velo non funzionerà affatto, quindi non prenderlo neanche in considerazione. Porta la miscela a ebollizione a fuoco alto. Ricordati di mescolare spesso. Tieni d’occhio la miscela, poiché inizierà a bollire e potrebbe attaccarsi alla pentola se non controllata.

Fai molta attenzione a non bruciare la miscela. Se si bruciasse, si solidificherà completamente una volta raffreddata. Sarà pertanto inutilizzabile e dovrai persino gettare via la pentola.

Quando la miscela inizia a ribollire, abbassa la fiamma a una temperatura media. Continua a mescolare spesso per evitare che si attacchi. A questo punto lo zucchero dovrebbe essersi completamente sciolto nel liquido. Se la miscela continua a bollire rapidamente anche a fuoco medio, abbassala al minimo.

Togli la pentola dal fuoco quando il composto diventa dorato. Continua a mescolare la miscela mentre bolle. Quando avrà raggiunto una consistenza liscia e avrà assunto un colore dorato intenso, spegni il fuoco e sposta la pentola su un altro fornello.

La consistenza dovrebbe essere simile allo sciroppo caldo. Se è denso come il miele, allora ha bisogno di scaldarsi ancora un po ‘.

Versate il composto in una ciotola o in un barattolo e lasciate raffreddare per 30 minuti.

A differenza della cera calda tradizionale, la cera allo zucchero non deve essere usata calda. Versala, perciò in una ciotola o in un barattolo e lasciala raffreddare per circa 30 minuti. Se è ancora calda o abbastanza calda da risultare fastidiosa, lasciala raffreddare completamente per diversi minuti prima di procedere.

Vediamo ora quindi come fare per stenderla.

Raccogli una piccola quantità di cera con le dita. La cera dovrebbe essere ancora calda, ma abbastanza fredda da poter essere toccata, quindi puoi usare le dita per l’intero processo. Raccogli una piccola quantità e rotola la cera in una palla con le mani. Puoi usare un coltello da burro o un bastoncino di legno per ghiaccioli al posto delle mani, se preferisci.

Applicare la cera su una piccola striscia di pelle. Assicurati di applicare la cera nella direzione opposta alla crescita dei capelli. Distribuiscila uniformemente fino a ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro. Lavora in piccole sezioni per avere risultati migliori.

Pronti per lo strappo

Fai un respiro profondo e tira! Afferra saldamente la cera con le dita e rimuovila nella direzione opposta alla crescita dei capelli. Fai in fretta, proprio come se stessi strappando un cerotto. Potrebbe far male, ma sicuramente mai quanto la cera a caldo.

Puoi anche usare le dita per staccare gradualmente la cera allo zucchero dalla tua pelle, ma questo prolungherà la sensazione di dolore. È meglio che sia veloce.

Se non riesci a staccarla con le mani, applica delle strisce di carta sopra la cera, levigale e rimuovile insieme alla miscela stessa.