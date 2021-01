La Redazione di ProiezionidiBorsa torna sul tema “home cleaning” con questo articolo in cui intende fornire alcuni consigli utili per mantenere ordine nella propria abitazione. Uno dei motivi principali di disordine è l’incapacità di riuscire a gettar via oggetti inutilizzati o non più funzionanti. Se la casa è in disordine bisogna disfarsi di questi oggetti presenti in ogni stanza della propria casa. Ecco quali cose eliminare da ogni stanza per mantenere ogni ambiente in ordine.

Cucina

La cucina è indubbiamente una delle stanze che tutti i componenti della famiglia frequentano con maggiore ricorrenza. Quali oggetti eliminare dalla cucina per avere più ordine? Certamente uno degli oggetti di più semplice dispersione: i contenitori in plastica. Molto spesso capita di perdere i coperchi o di notare la plastica ingiallita o graffiata. È quindi giunto il momento di eliminarli dalla cucina. Poi, cibi scaduti e dimenticati in dispensa, piccoli contenitori di spezie terminate, attrezzi da cucina danneggiati e spugne usurate.

Stanza da letto

La seconda delle stanze in cui è più frequente trascorre gran parte del proprio tempo è la stanza da letto. Per mantenerla più in ordine è opportuno eliminare vestiti inutilizzati o danneggiati, borse troppo vintage o scarpe rotte. Stesso discorso per soprammobili vecchi e ingombranti o per grucce danneggiate, tappeti macchiati irrimediabilmente e oggetti d’arredo del tutto inutili.

Studio

È ormai chiaro che se la casa è in disordine bisogna disfarsi di questi oggetti presenti in ogni stanza. In molte case, poi, esiste una stanza adibita a studio o agli impegni di lavoro. Vecchi documenti, penne malfunzionanti, inutili cartelle vuote creano solo disordine. Stesso discorso per quaderni ormai pieni o per vecchi notebook non più funzionanti.

Stanza da bagno

Il bagno è statisticamente una delle stanze in cui è più semplice accumulare oggetti senza troppi scrupoli. Vecchi cosmetici scaduti, prodotti di make up non adatti alla propria carnagione o asciugamani danneggiati e scoloriti creano solo disordine. Molto meglio eliminarli, anche per lasciar spazio ai nuovi. Consigliamo di eliminare anche creme solari della scorsa stagione, vecchie spazzole danneggiate e boccette di profumo ormai vuote.

Il garage

È opportuno tenere in ordine il garage eliminando vecchie scatole contenenti gli oggetti più svariati o contenitori di pittura per le pareti ormai scaduta. Poi, vecchi giochi dei bambini, vecchie bici o elementi d’arredo non più di moda e in disuso.