Uno dei piatti più amati dagli italiani, ma soprattutto dai romani: la carbonara. Fare la carbonara potrebbe sembrare facile, ma in realtà non lo è. Il segreto per fare un’ottima pasta è quello di riuscire a creare una cremina con l’uovo. Spesso questa crema non viene e si finisce per cucinarlo, avendo così una specie di frittata. E se la carbonara non viene bene è perché si commette questo errore, cerchiamo dunque allora di evitare questo errore e di fare un’ottima pasta.

La ricetta famosissima

La ricetta della carbonara è molto famosa. E per cucinarla non servono moltissimi ingredienti. Quello che sicuramente occorre sarà l’uovo, il guanciale, pecorino romano, pepe e sale. La scelta della pasta dovrebbe ricadere sugli spaghetti, ma si possono usare anche le penne.

Il procedimento è abbastanza facile, bisogna mettere a bollire l’acqua, e quando questa bolle buttare la pasta. Ora prendere il guanciale e metterlo sul fuoco. In una ciotola sbattere 2 uova intere e 2 tuorli (ricetta per 4 persone), aggiungere pecorino, pepe e sale. E fino a qui tutto normale, secondo le regole culinarie della nonna.

Se la carbonara non viene bene è perché si commette questo errore

Una volta che la pasta è pronta bisogna scolarla, e versarla nella padella dove si sta cuocendo il guanciale. Mescolare per bene in modo tale da fare assorbire alla pasta il grasso del guanciale. Ora non bisogna versare la pasta e il guanciale nella pentola dove avevamo messo a cuocere la pasta. Bisogna invece prendere una ciotola nuova e versare lì il tutto. Poi aggiungere l’uovo e mischiare per bene fino a quando non si ottiene una cremina.

Bisogna usare una nuova ciotola, perché questa sarà fredda. Al contrario invece della pentola dove si è cotta la pasta che è calda, che andrebbe così a cuocere l’uovo.

