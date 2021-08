Venerdì la Borsa di Milano ha portato a casa un grande risultato. Piazza Affari ha chiuso in positivo l’ottava seduta consecutiva al rialzo, confermando di essere in pieno rally rialzista. Inoltre con la chiusura dell’ultima seduta ha ritoccato il massimo degli ultimi 13 anni avvicinandosi ai 27.000 punti. Adesso Piazza Affari si prepara all’attacco di questo record. Se la Borsa supererà questa quota potrebbe realizzare un risultato inimmaginabile solamente fino a qualche settimana fa. Il raggiungimento dei 30.000 punti.

Il risultato dell’ultima seduta della Borsa di Milano potrebbe sembrare poco significativo, invece è molto importante. Il rialzo di venerdì non era per niente scontato e i nostri Esperti lo hanno indicato in una precedente analisi. Prima di tutto perché il venerdì non è una giornata favorevole per gli acquisti in Borsa, specialmente se è quello precedente il Ferragosto. Inoltre perché la Borsa di Milano si è presentata all’apertura di seduta con alle spalle 7 rialzi consecutivi. Otto rialzi consecutivi fatti in questo modo, possono portare a una nuova settimana positiva. Vediamo cosa può accadere oggi.

Se la Borsa supererà questa quota potrebbe realizzare un risultato inimmaginabile

L’obiettivo dichiarato di questa settimana è quota 27.000 punti. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) nell’ultima seduta ha chiuso a 26.652 punti. Per raggiungere quota 27.000 i prezzi devono salire di poco meno dell’1,4%, un risultato che in teoria potrebbe essere raggiunto in una sola seduta. Forse non basterà, anche perché dopo 8 sedute consecutive al rialzo uno scenario probabile potrebbe essere quello di una correzione.

Dal 28 gennaio all’8 febbraio scorsi, la Borsa ha realizzato 8 sedute al rialzo, ma poi sono seguite 4 sedute di correzione. Non è escluso vedere i prezzi tornare verso i 26.500 punti, ma la correzione potrebbe estendersi fino a 26.300 punti. Discese fino a 26.000 punti rappresentano ancora una correzione. L’importante è che il Ftse Mib si mantenga sopra quella soglia.

Ma il Ftse Mib potrebbe anche sorprendere tutti e continuare a salire fino ai 27.000 punti. Se i prezzi si spingessero fino a 26.700 punti e magari chiudessero anche sopra questo livello, il traguardo sarebbe a portata di mano. A quel punto sarebbe chiaro che l’indice maggiore non si fermerà fino al raggiungimento dei 27.000 punti.

Questo scenario rialzista dovrà essere supportato da una impostazione non negativa delle principali Borse europee e di Wall Street. Comunque la Borsa italiana sembra tornata nel cuore degli investitori, probabilmente anche per il miglioramento delle previsioni sulla crescita. Ma anche grazie a un bell’assegno da quasi 25 miliardi che la BCE ha appena staccato per l’Italia. Questi sono i fattori che possono scatenare a Piazza Affari il rally d’agosto anche nella seconda parte del mese.

