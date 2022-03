Ormai gli smartwatch in commercio sono talmente tanti che è difficile scegliere. L’orologio analogico classico pian piano viene soppiantato da modelli digitali sempre più all’avanguardia. Non solo la Apple o la Xiaomi, ma anche marchi importanti del Mondo dell’orologeria si sono convertiti.

Bisogna stare al passo con i tempi se si vuole continuare a cavalcare l’onda del successo. Lo smart watch poi permette all’utente di utilizzare funzioni prima impensabili. Non solo monitorare le distanze percorse, ma anche il battito cardiaco e la qualità del sonno. Ma anche interfacciarsi con lo smartphone per avere sempre a portata tutte le notifiche importanti.

Insomma la nuova frontiera del Mondo dell’orologeria è sicuramente lo smart watch. Ma si tratta sempre di un dispositivo elettronico a batteria, quindi è normale che si scarichi. Oggi vedremo qualche trucco utile per preservare la batteria e farla essere efficiente a lungo.

Se la batteria dello smartwatch dura poco ecco qualche trucco che non tutti conoscono per farla durare di più

Sicuramente il sistema operativo del nostro orologio fa la differenza. Che si tratti di Android o iOS potrebbe cambiare qualche funzione per risparmiare batteria. Oggi vedremo qualche consiglio utile applicabile ad entrambi.

Blocco notifiche

Ci interessa davvero ricevere aggiornamenti o notifiche del nostro gioco preferito? Non serve che ci ricordi che non giochiamo da tempo e possiamo riprendere. Evitiamo di appesantire il processore dello smartwatch e blocchiamo le notifiche non necessarie. Noteremo subito che la batteria durerà più a lungo.

La luminosità automatica è un’altra opzione che costa caro alla durata della batteria. Questa opzione è utile per calibrare l’intensità dell’illuminazione e farci sempre vedere lo schermo nitido. Si adatta all’ambiente in cui ci troviamo utilizzando un sensore apposito. Ma ogni volta che il sensore si attiva va a gravare sulla batteria. Disattiviamo l’opzione soprattutto se stiamo spesso all’interno e calibriamo un livello medio.

Se non vogliamo essere disturbati

Se siamo occupati e non possiamo controllare o rispondere a messaggi non serve vedere le notifiche. Quantomeno non è necessario vederle sullo smartwatch e scaricarlo ulteriormente. Usiamo la modalità predisposta per il nostro modello, può essere “Non disturbare” o “Cinema” in alcuni. Così lo schermo non si illuminerà ogni volta che riceveremo un messaggio, mettendo il dispositivo in ibernazione.

Per finire controlliamo sempre le “gesture”, cioè i movimenti di attivazione schermo. In base ai vari modelli potrebbero controllare varie funzioni solo muovendo il polso. Ad esempio passare da una scheda all’altra soltanto ruotando il polso, o attivare qualche funzione specifica. Limitiamole così da preservare la durata della batteria e velocizzare il dispositivo come succede per lo smartphone.

Quindi, se la batteria dello smartwatch dura poco possiamo adottare questi stratagemmi per aumentarne la durata. Gli smartwatch proprio come gli smartphone per durare più a lungo hanno bisogno di un po’ di attenzione. È fondamentale evitare errori che li fanno scaricare prima o che danneggiano la batteria.

