Barba folta e piena, facile a dirsi difficile a farsi. Certo, per alcuni uomini è più facile che per altri. Per molti uomini la crescita è infatti davvero lenta o addirittura a chiazze. Per non parlare di quando, per la prima volta, un adolescente prova a farsela crescere. In alcuni casi bisogna attendere tempi biblici!

Gli studiosi ancora oggi non hanno compreso qual è la causa della barba rada. Certo è che un ruolo primario lo svolge la genetica. Tuttavia con qualche escamotage, impegno e cura si possono ottenere eccellenti risultati.

Ebbene, se la barba cresce a chiazze si possono adottare questi trucchi.

I primi due sono in realtà un suggerimento su cosa non bisogna assolutamente fare se si desidera una barba lunga e folta.

Pazienza

Non bisogna tagliare la barba troppo spesso, in altre parole, serve pazienza. Il tempo medio di crescita dei peli della barba va dalle 4 alle 6 settimane. Tagliare la barba prima avrà come unico effetto quello di avere peli più duri e rigidi. Infatti, contrariamente a quanto si pensa, rasarsi non aiuta ad infoltire il pelo o a velocizzare la ricrescita. Tra l’altro, far crescere la propria peluria per bene è l’unico modo che abbiamo per capire la forma più appropriata per nascondere eventuali chiazze. Un suggerimento utile per facilitare la crescita è quello di utilizzare creme idratanti. Queste andando a migliorare lo stato della cute accelerano il processo di sviluppo e crescita dei follicoli piliferi.

Una volta cresciuta la barba potremo capire come nascondere lo sgradevole effetto “a chiazze”.

Barba sottogola

Nel caso in cui le chiazze non siano simmetriche, la soluzione che meglio potrebbe adattarsi è quella della barba sottogola. Occorre quindi radere l’intero viso, lasciando una linea di barba sulla linea della mascella e del mento. Particolarmente importante è sagomare e pulire sempre i contorni, operazione che si suggerisce di fare con una lametta.

Pizzetto

Quando le chiazze lo permettono, si può optare per un pizzetto che, tra le altre cose, è tornato di gran moda. Anche in questo caso bisogna prestare attenzione a disegnare la forma giusta in maniera ben definita. Successivamente, per mantenere un pizzetto curato, si dovrà regolare la barba una volta alla settimana. Inoltre lavare il pizzetto ogni 2-3 giorni è un ottimo trucco per mantenerlo fresco e ben curato. Un bel pizzetto curato può essere la chiave del successo.

Perciò se la barba cresce a chiazze si possono adottare questi trucchi.

Approfondimento

