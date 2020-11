Il valore delle vecchie lire è in costante aumento e alcune di queste hanno raggiunto valori da capogiro. In questo articolo vogliamo indicare il valore di alcune vecchie monete italiane. Ma soprattutto vogliamo suggerire dove si potrebbero trovare.

I cassetti delle vecchie case posso essere una miniera d’oro

Quante volte a qualcuno è capitato di aprire un cassetto e di trovare vecchie lire. Sicuramente è accaduto quando un lutto ha colpito la famiglia e andiamo a guardare nelle vecchie cose lasciate in eredità.

Chi ha una certa età, non è improbabile che abbia dimenticato in qualche cassetto delle lire, specialmente le monete di scarso valore, allora. Ma oggi potrebbero valere una vera fortuna, fino a 15mila euro.

E’ chiaro che in una casa di una famiglia in cui i genitori hanno 30/40 anni è difficile che in un cassetto ci siano vecchie lire. Ma nella vecchia casa paterna, o in quella dei nonni, si potrebbero trovare.

Una e due lire da capogiro

E cosa potreste trovare in un vecchio cassetto? Per esempio 1 lira del 1947. Si distinguono perché hanno su una facciata un ramo di arancio e sull’altra una donna ornata con delle spighe. Questa moneta può arrivare a valere fino a 1.500 euro se fior di conio. Se la moneta è da 2 lire, sempre del 1947 il valore sale a 1.800 euro, sempre se fior di conio.

Una grande scoperta sarebbe trovare una moneta da 5 lire con il delfino su una delle due facce. Questa moneta, coniata solamente in 400mila esemplari nel 1956, può arrivare a valere oltre 2mila euro se fior di conio.

Se in un cassetto abbiamo queste vecchie lire potremmo guadagnare fino a 15mila euro

Doppio valore di facciata e doppio valore di mercato, per la moneta da 10 lire del 1947 che ha su un lato il disegno di un olivo. Sono molto rare e tra le più ricercate dai collezionisti. Possono arrivare a valere fino a 4mila euro.

Ma il top sarebbe trovare le 500 lire d’argento con l’immagine delle caravelle del 1957. Se in un cassetto abbiamo queste vecchie lire potremmo guadagnare fino a 15mila euro.

