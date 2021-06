Con l’arrivo dell’estate iniziano anche i temporali estivi. Se un momento splende il sole, quello dopo rischiamo di essere sotto un vero e proprio acquazzone. Spesso, inoltre, la pioggia è accompagnata da tuoni e fulmini. A volte, inoltre, questi possono cadere molto vicino a noi. Essere colpiti da un fulmine è un evento molto raro, ma può comunque accadere. Ecco perché se in mezzo a un temporale ci succedono queste cose dobbiamo metterci subito al sicuro perché stiamo per essere colpiti da un fulmine.

Le precauzioni base

Molti conoscono alcune regole base quando si tratta di temporali con tuoni e fulmini. Prima di tutto, possiamo capire se un fulmine è vicino grazie a quanto tempo passa tra il lampo e il tuono. Siccome il suono viaggia più lentamente della luce, percepiamo questi due eventi in momenti diversi. Più il fulmine è vicino, però, più lampo e tuono saranno ravvicinati. Calcolando quindi quanto tempo passa tra lampo e tuono possiamo capire se il temporale e i fulmini si stanno avvicinando.

Ovviamente è importante rifugiarsi al chiuso, senza toccare le pareti o altri oggetti che potrebbero offrire un collegamento con l’esterno come i cavi della corrente. Anche l’auto offre protezione perché agisce come una gabbia di Faraday. A volte, però, un temporale non ci dà molto preavviso e rischiamo di essere colpiti da un fulmine. Ecco come riconoscerne i segnali.

I segnali da non trascurare

Se in mezzo a un temporale ci succedono queste cose dobbiamo metterci subito al sicuro perché stiamo per essere colpiti da un fulmine. Quando un fulmine sta per colpirci, infatti, avvengono alcune cose che possono stupirci e non possiamo non notare. Spesso, ad esempio, ci si rizzano i capelli in testa. Se questo evento può far ridere, dobbiamo prenderlo molto sul serio. Altri segnali dell’arrivo di un fulmine includono oggetti metallici che vibrano o tintinnano e un gusto metallico in bocca.

Possiamo anche sentire odore di cloro, formicolii alla pelle o i palmi delle mani iniziano a sudare. Quando avvengono queste cose il fulmine sta per cadere. Abbiamo quindi poco tempo per andare al riparo. La cosa ideale è quella di correre verso un rifugio. Correndo, infatti, stacchiamo i piedi da terra. In questo modo abbasseremo le chance di essere colpiti dalla corrente che viaggia nel terreno quando un fulmine cade nelle vicinanze.