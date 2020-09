Se in gravidanza hai la nausea queste sono le cause e questi sono i cibi da evitare. Cosa non mangiare? Quello della nausea in gravidanza è uno dei sintomi più comuni. Si tratta di una sgradevole sensazione che spesso può sfociare pure nel vomito.

Se in gravidanza hai la nausea è normale, ecco perché

Se in gravidanza hai la nausea è comunque normale. La causa è dovuta alla produzione di un ormone che provoca questa sensazione di malessere. L’ormone con sigla hCG viene prodotto dal corpo della donna già dal concepimento. Con la nausea che in genere tende a protrarsi fino al terzo mese di gravidanza.

I cibi da evitare e quelli da preferire per le donne che aspettano un bambino

Se in gravidanza hai la nausea queste sono le cause e questi sono i cibi da evitare. In generale possiamo dire che il cibo troppo elaborato è quello che porta nausea. Se in gravidanza hai la nausea allora quasi sempre i fritti arrecano disturbo. E lo stesso dicasi in generale per le pietanze troppo ricche di grassi.

Pure i cibi troppo speziati possono essere fonte di nausea in gravidanza. Ed in genere specie a colazione. Sono da evitare tutti quei cibi e quelle bevande che possono generare acidità di stomaco. Dal caffè ai succhi di frutta.

Così come spesso pure il tè può essere causa di nausea nelle donne che aspettano un bambino. In altre parole, sono da preferire a colazione e non solo cibi secchi ed asciutti. Per esempio, il pane tostato ed i cracker. Ma pure i biscotti secchi e le fette biscottate.

Meglio i cibi solidi quindi rispetto ai liquidi per tenere lontana la nausea in gravidanza. E nel farlo l’alimentazione che è ricca di frutta e verdura è l’ideale. Non prima però di aver consultato il nutrizionista.