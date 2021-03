Sono in tanti a ritenere che negli ultimi anni le persone si stiano pian piano accomodando alla nuova tecnologia e alla grande disponibilità di prodotti di ogni genere. In parole povere, sono sempre meno quelli a cui piace arrangiarsi dentro casa, risolvendo i problemi quotidiani con gli strumenti che hanno a disposizione. Effettivamente imparare a cavarsela è molto importante, non solo per un maggior risparmio economico ma anche e soprattutto per una maggiore dipendenza individuale.

Ingredienti semplici

Tutti i nuovi metodi di acquisto, come ad esempio quello online, non possono che essere considerati come una benedizione nel mondo del commercio. Come in tutto però vi è sempre un rovescio della medaglia. E in questo caso ci riferiamo al fatto che, avendo tutto a portata di clic, si è persa la volontà di rimediare a dei bisogni aguzzando l’ingegno e cavandosela per conto proprio. Quello che andremo a presentare ne è un esempio perfetto, perché ci mostrerà come risolvere un problema senza acquistare nulla che non sia già dentro l’abitazione. Infatti se in casa non abbiamo più colla questa è la soluzione che fa per noi.

Farina bianca e aceto

Sarà capitato a molti di rendersi conto proprio nel momento del bisogno di aver terminato la colla. Bene, invece di uscire ed andare in negozio ad acquistarla, o appunto mettersi sul computer per ordinarla, consigliamo di tentare questa tecnica. Ci divertiremo a metterla in pratica e risparmieremo qualcosina, che comunque non fa mai male. Vediamo nello specifico come fare. Infatti se in casa non abbiamo più colla questa è la soluzione che fa per noi.

Per preparare la colla fatta in casa ci serviranno solamente farina bianca e aceto. Dunque procuriamoci un recipiente, versiamoci all’interno il bicchiere di aceto e aggiungiamo dai tre ai quattro cucchiai di farina bianca. Andiamo a mescolare fino a che si formerà un composto abbastanza denso da fungere come colla, e andiamo ad applicarlo per testarne l’efficacia. Il risultato non deluderà.