Ci sono tante cose da considerare quando si vuole fare bella figura. Ci sono ad esempio le maniere a tavola. Esse sono molto importanti, ed è bene andare a dare una ripassata al Galateo se non le si conoscono.

Oppure ci sono i gusti nel bere. Proprio in questo senso, lo Staff di ProiezionidiBorsa ha consigliato in un precedente articolo un vino perfetto per fare la figura degli intenditori.

E poi, c’è lo stile nel vestire. Legandoci a quest’ultimo tema, oggi proponiamo un’indicazione estremamente utile per chi vuole fare bella figura. Se impariamo a fare questa semplice azione tutti ci vedranno come persone eleganti e di classe.

Basta un po’ di allenamento

Ciò che consigliamo è di imparare a fare più nodi diversi alla cravatta. Quello base è indispensabile, ma conoscerne due o tre migliorerà sensibilmente il modo in cui gli altri ci vedono. Infatti, a seconda di ciò che si indossa ci sono nodi più o meno adatti.

Il nodo semplice, ad esempio, va bene per quando ci si veste in maniera più casual, oppure quando si va in ufficio. È facile da fare e si impara in fretta. È importante saperlo fare velocemente, perché indica che siamo abituati a metterci questo elegante indumento.

Gli altri nodi

Molti conosceranno il mitico nodo Windsor, così chiamato dall’omonimo Duca. Esso è molto elegante, e adatto alle occasioni davvero importanti. Per cui se dobbiamo andare ad un matrimonio, questo nodo è molto indicato. La sua forma è larga e triangolare.

È più difficile da fare del nodo semplice, e richiede circa il doppio dei passaggi. Però l’effetto “regale” sarà garantito. Consigliato anche a chi deve abbinarci un gilet.

Chi invece deve partecipare a eventi formali può optare per il mezzo Windsor. Esso è simile al precedente, ma è un po’ più semplice da fare. È triangolare, come il Windsor tradizionale, ma più piccolo.

Se impariamo a fare questa semplice azione tutti ci vedranno come persone eleganti e di classe. Possiamo dire che la cosa davvero importante non è avere tante cravatte, ma saper fare tanti nodi.