Non bisognerebbe mai scegliere un animale domestico solo in base al suo aspetto. Grandi o piccoli, neri o bianchi, di razza o meticci… Tutti i gatti si meritano comunque una casa e l’affetto di una famiglia. Sembra però che un mito su un particolare tipo di gatto possa avere un fondo di verità. Se il tuo gatto è di questo colore, è davvero speciale.

Ad ogni colore una personalità

Sono in molti a pensare che a mici di colori diversi corrispondano personalità diverse. No, non stiamo parlando della triste credenza del gatto nero portatore di sfortuna. Questo mito, oltre che falso, è anche drammatico: causa ogni anno la scomparsa di migliaia di gatti neri. Parliamo piuttosto del fatto che, a seconda del colore del pelo, i gatti possano apparirci più o meno attivi, affettuosi, timidi etc.

Secondo quanto è emerso dai risultati di un questionario, in particolare, i gatti tartarugati ci sembrano più insofferenti, quelli bianchi più distaccati. I mici dal mantello candido sono percepiti anche come più calmi e timidi. In molti sono inoltre concordi nell’attribuire una caratteristica positiva ai gatti rossi: l’amichevolezza. Che i gatti rossi siano più amichevoli potrebbe non essere solo una credenza. Secondo alcuni studiosi, infatti, potrebbe esserci un fondo di verità. Insomma, se il tuo gatto è di questo colore, è davvero speciale. Vediamo perché.

I gatti rossi sono davvero più amichevoli?

Innanzitutto, i gatti rossi sono in gran parte maschi. Secondo i padroni di gatti, i maschi sono leggermente più amichevoli rispetto alle femmine. Inoltre, un gruppo di scienziati ha esaminato le caratteristiche che contraddistinguono i gatti rossi. È emerso che:

a) ci sono molti più gatti rossi in campagna che in città;

b) ci sono meno gatti rossi nelle aree con molti pericoli mortali;

c) per quanto riguarda i gatti rossi, la differenza di peso e dimensioni fra maschi e femmine è molto accentuata.

Tutte queste caratteristiche hanno portato gli studiosi a ipotizzare che i gatti rossi siano dei temerari: tendono a prendere molti rischi. Potrebbe essere questa la ragione per cui i gatti rossi ci sembrano più amichevoli: rispetto ad altri gatti, non si fanno spaventare dagli umani.

