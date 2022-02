Il ritorno in ufficio dopo anni di smart working si può rivelare un evento particolarmente traumatico per molte ragioni. Ritornano le sveglie all’alba, i lunghi tragitti nel traffico e anche l’ora di pranzo non è più la stessa. Molte persone, infatti, non hanno più il controllo su cosa mangiare e non sono in grado di prepararsi dei pasti completi. Però, anche se la situazione sta in questo modo, non è necessario rassegnarsi e comprare del cibo pronto. Basta preparare qualcosa di veloce e portarselo dietro, anche la mattina stessa. Oltre a risparmiare, sul lungo andare, questo piccolo gesto potrebbe anche giovare alla nostra salute. Infatti, se il tempo scarseggia, ecco delle idee molto semplici che si possono portare in ufficio senza spendere troppi soldi. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Degli esempi pratici da portare via

Uno dei metodi sicuramente più veloci per preparare un pranzo al sacco è quello di imbastire un panino o una piadina. Su questa fonte di carboidrati, infatti, è consigliabile adagiare delle verdure o delle proteine di origine vegetale o animale. Per questo oggi parliamo di alcune combinazioni che sicuramente possono risultare molto utili. La prima sicuramente consiste nell’associare hummus, una veloce mousse di ceci, aglio e limone, con delle verdure grigliate. Nel caso non si avesse tempo di cucinare queste ultime vanno bene anche dei pomodori tagliati a fette sottili. Se no, la crema mediorientale può anche essere sostituita da un formaggio spalmabile o dalla mozzarella, sia di bufala che di tipo fiordilatte.

Se il tempo scarseggia, ecco delle idee per un pasto sano e veloce a pochi euro da portare in ufficio

In alternativa, un altro tipo di proteina molto maneggevole è l’uovo. È molto facile infatti preparare una frittata durante la cena e poi inserirla fra due fette di pane la mattina dopo. Se questa è preparata con delle verdure, come cipolle o spinaci, ancora meglio: ci forniranno una bella dose di fibre. In alternativa, oltre ai soliti affettati di carne, non bisogna dimenticare quelli di pesce. Il salmone affumicato, ma anche il pescespada sono ottimi per variare una dieta spesso composta principalmente di carne. Lo stesso vale per il tonno in scatola. Però bisogna stare attenti a non esagerare. Infatti sono alimenti carichi di sale e a lungo andare possono creare ritenzione idrica.

Lettura consigliata

L’aumento di peso sulla bilancia e il gonfiore addominale potrebbero essere dovuti a questi alimenti che sono dei falsi amici